Incidenti stradali, nel weekend record di vittime del 2024: Lombardia la regione più colpita

Milano, 26 marzo 2024 – Il weekend appena trascorso è stato il più tragico per incidenti mortali sulle strade italiane dall’inizio dell'anno: e la Lombardia è stata la regione che riporta il numero maggiore di vittime.

Secondo l’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Postale, tra venerdì 22 e domenica 24 marzo sono state 27 le vittime degli incidenti stradali, in leggero aumento rispetto alle 25 del fine settimana precedente.

La vittima più giovane e quella più anziana

Due gli incidenti plurimortali, con quattro decessi. La vittima più giovane è stato un ragazzo di 20 anni, la più anziana un uomo di 71 anni, e più di 14 avevano meno di 35 anni a conferma che sono soprattutto i giovani ad essere coinvolti negli incidenti mortali.

Nel report sono stati presi in considerazione i decessi di un 27enne e di due donne di 31 e 59 anni, rimasti gravemente feriti in due incidenti nei precedenti weekend.

I numeri in lombardia

Ma di quali veicoli parliamo? Non solo le quattro ruote, anzi il numero più alto di vittime ha perso la vita in moto (14 persone), a seguire a perdere la vita sono stati 11 automobilisti, un pedone e un conducente di furgone.

Sulle strade lombarde hanno perso la vita 5 persone, il numero più alto; poi 4 in Piemonte e Veneto, 3 in Emilia-Romagna e Puglia, 2 nel Lazio e Calabria, una in Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna.