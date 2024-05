Auto si ribalta, tre feriti intrappolati nell’abitacolo: estratti dai vigili del fuoco

Montanaso Lombardo (Lodi), 28 maggio 2024 – Un’auto si è ribaltata in un campo e per liberare i feriti, rimasti intrappolati nell'abitacolo, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto della vettura. L'incidente è avvenuto a Montanaso Lombardo, lungo la strada provinciale 202, nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2024, quindici minuti prima dell'una. La vettura coinvolta era alimentata a metano e si è ribaltata sul fianco. A bordo si trovavano tre uomini di 24, 33, 38 anni, che non riuscivano a uscire dal veicolo.

Per estrarre i feriti, i vigili del fuoco hanno tagliato il tetto della vettura consentendo al personale sanitario di soccorrerli. Al termine dell’intervento l’auto è stata messa in sicurezza l'auto, così come la zona interessata. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di Lodi e una della Croce bianca di Paullo, oltre all'auto medica.

I feriti, cui è stato assegnato un codice giallo, di media gravità, per i vari traumi riportati, sono quindi stati accompagnati, per accertamenti, negli ospedali San Matteo di Pavia, al nosocomio di Rozzano e al San Raffaele di Milano. Nessuno per fortuna era in pericolo di vita.