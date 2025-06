Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto: raffica di vincite in Lombardia

Milano, 20 giugno 2025 - Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che nella estrazione di questa sera vale 15 milioni e 600mila euro per chi centrerà il 6. Intanto la Lombardia si consola con una serie di vincite al Lotto, 10eLotto e ovviamente Superenalotto relative ai concorsi di giovedì 19 giugno. Se avessi qualche giocata da controllare consulta il nostro archivio delle estrazioni.

Raffica di vincite a Lotto, Superenalotto e 10eLotto

Superenalotto

Nel concorso di giovedì 19 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Varese un "5" da 19.480,51 euro presso la Tabaccheria Giuliano Legnaro in viale Belforte, 315. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Lotto

Nell’estrazione di giovedì 19 giugno centrati in Lombardia tre ambi da 10mila euro ciascuno sulla ruota di Palermo: uno a Milano in piazza della Repubblica, gli altri due a Pav ia i n via Cremona. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 631 milioni di euro dall’inizio del 2025.

10eLotto

Diverse super vincite al 10eLotto. La più alta, da 25.000 euro, è stata centrata a Lozza, in provincia di Varese, grazie ad un “7” nella modalità Frequente, a fronte di una puntata da 15 euro. A San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, vinti 10.000 euro con un ‘6’ e una giocata da 12 euro. A Milano, Seriate (Bergamo) e Ceto (Brescia) centrate tre vincite da 6.000 euro ciascuna.

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.