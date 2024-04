Ilaria Salis candidata alle Europee con Avs. Il padre Roberto in tv: “Avrei preferito il Pd, ma è una scelta sua e la difendo”

Milano – “Si sono dichiarati disponibili ad aiutarci sia il Pd, che Avs e prima ancora il gruppo di Santoro. La decisione di candidarsi con Avs è maturata da parte di Ilaria sulla base del suo percorso politico”. Così, a “Prima di domani” su Retequattro, Roberto Salis, il padre di Ilaria, detenuta da un anno a Budapest, ha spiegato la scelta di candidarsi alle Europee, ufficializzata giovedì 18 aprile dopo le iniziali smentite di Fratoianni e Bonelli.

Ilaria Salis

“È mia figlia che decide, non c'è nessuno - ha aggiunto - che può interferire con le sue decisioni. Lei ha le sue convinzioni, sa benissimo che con Avs non è garantita l'elezione, ma Ilaria non ha paura di lottare per ottenere qualcosa che ritiene sia giusto avere. Io, da padre, avrei preferito moltissimo che la candidatura si formalizzasse nel Pd perché, ovviamente, l'elezione era molto più sicura. È mia figlia che ha fatto questa scelta, che è coerente con il suo trascorso, e io la difendo a spada tratta”. Roberto Salis ha poi spiegato che il prossimo incontro con la figlia lo avrà in carcere, per un colloquio, il prossimo 22 maggio, due giorni prima dell'udienza fissata per il 24.

"Ilaria assume questa decisione non come via di fuga dal processo – aveva detto ieri il padre – ma per poterlo affrontare nella piena tutela dei suoi diritti. La strada politica decisa è la più coerente con il suo trascorso politico". "Ilaria ringrazia quindi sentitamente la Direzione di Alleanza Verdi e Sinistra ed in particolare Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per la fiducia accordatagli", ha aggiunto.