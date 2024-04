Ilaria Salis verso la candidatura alle Europee nelle liste di Avs

Milano, 18 aprile 2024 – Sarebbe in dirittura d’arrivo l’iter per candidare Ilaria Salis alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nelle liste di Avs, Alleanza Verdi e Sinistra. Lo afferma Il Foglio, in un articolo dell’edizione online citando fonti diplomatiche a conferma del percorso partito giorni fa. Fonti diplomatiche perché sarà proprioo il corpo diplomatico italiano ad autenticarne oggi la firma per l’accettazione della candidatura in carcere a Budapest, dove la 39enne monzese è detenuta da oltre tredici mesi. Secondo il quotidiano, Salis sarà capolista nel collegio del Nord Ovest.

Ilaria Salis durante un'udienza a Budapest

Fino a ieri Nicola Fratoianni, segretario di Avs, aveva smentito l’ipotesi candidatura, respingendo l’esistenza di un ''Piano Fratoianni'' per la candidatura di Ilaria Salis. “Non esiste nessun piano Fratoianni. Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Ilaria Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l'aiuta certamente. Avs annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti".

Una risposta arrivata a un precedente articolo sempre de Il Foglio in cui si spiegava che “il padre di Salis, gli avvocati di Ilaria e la donna detenuta a Budapest (ovviamente non direttamente) sono in contatto con Fratoianni. Insieme valutano, ancora una volta, i pro e i contro di questa candidatura".

Dal canto suo, Eugenio Losco, l'avvocato milanese che in Italia segue Ilaria Salis ed era presente anche all'ultima udienza celebrata in Ungheria, interpellato dall'Adnkronos è stato sintetico ma puntuale. "Non so se Ilaria Salis ha scelto di candidarsi, se così fosse è una scelta personale che rispetto".

Ilaria Salis è stata arrestata l’11 febbraio 2023 insieme ad alcuni militati antifascisti tedeschi per una serie di aggressioni a danno di alcuni estremisti di destra che, tra il 9 e il 12 febbraio, stavano festeggiando il Giorno dell’onore, una manifestazione in cui ogni anno migliaia di neonazisti celebrano il battaglione nazista che nel 1945 si oppose all’assedio di Budapest da parte dell’Armata Rossa. La sua detenzione ha sollevato moltissima indignazione a causa delle condizioni molto difficili, definite dalla famiglia e da diversi osservatori internazionali come “disumane”. Nell’udienza del 28 marzo il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della 39enne.

Ma cosa succederebbe se venisse effettivmente eletta? La 39enne otterrebbe l’immunità parlamentare, grazie alla quale sarebbe scarcerata.Secondo il regolamento parlamentare infatti i suoi membri godono infatti di immunità, e non possono essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del mandato, tranne nel caso in cui vengano fermati in flagranza di reato.