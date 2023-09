Gran Premio Monza 2023, il piano sicurezza: artificieri, squadre antisabotaggio e tiratori scelti

Monza, 3 Settembre 2023 - Per il 94esimo Gran Premio di Formula 1 la sicurezza passa attraverso la prevenzione. In occasione “della 3 giorni” che anche per questa edizione prevede presenze di spettatori e appassionati che raggiungeranno le 300mila persone, la Questura di Monza e Brianza ha messo in campo in alcuni uffici dell’autodromo il Posto di Comando Avanzato, cabina di regia dedicata per il Gran Premio, pronta a gestire qualunque tipo di situazione o criticità.

Gli usuali servizi sono stati integrati con l’impiego di artificieri, squadre di antisabotaggio ed ancora con l’utilizzo di team di primo e pronto intervento di Polizia di Stato e Carabinieri. Non da meno, sempre in chiave di sicurezza delle persone, in ragione di una presenza di circa 110mila appassionati nella sola giornata di oggi, domenica 3 settembre, i dispositivi sono stati integrati con i tiratori scelti e per la prima volta in occasione di un Gran Premio, come richiesto dal Questore Marco Odorisio ed accordato dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato messo in campo il sistema Long Term Evolution, gestito dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Milano: si tratta di poliziotti muniti di telecamerine e cellulari che si muovono tra le persone monitorando gli afflussi, le consistenze delle file, pronti a recarsi in luogo particolare trasmettendo real time al Posto di Comando Avanzato, così da modulare tempestivamente gli interventi che si dovessero rendere necessari.

Fondamentale come sperimentato già in altri gradi eventi, tra i quali il concerto di Bruce Springsteen del 25 luglio, la sorveglianza aerea garantita dall’elicottero del II Reparto Volo della Polizia di Stato di Milano -. Malpensa, unità dotata di sistema ELITE che registra immagini direttamente remotizzate nel posto di comando avanzato e nella sala operativa della Questura, unità aerea abilitata altresì al volo notturno e equipaggiata con visori notturni. Ma i servizi di prevenzione e sicurezza sono iniziati già nei giorni precedenti del Gran Premio con il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, organizzati distinguendo due aree: una strettamente pertinente all’area della manifestazione ed un'altra relativa ai percorsi di afflusso e deflusso (12 parcheggi che insistono su cinque Comuni, due stazioni ferroviarie in due Comuni differenti, Monza e Biassono, tre capolinea navette, aree campeggio esterne al parco), nonché agli ambiti cittadini interessati dalle manifestazioni connesse con il Gran Premio: come esposizioni a tema motoristico, spettacoli musicali e maxi schermo per la proiezione sia delle prove che della gara.

Ulteriori presidi di sicurezza sono stati organizzati anche sulle arterie stradali da parte del Compartimento Polizia Stradale Lombardia, con il coinvolgimento nelle aree cittadine delle Polizie locali di Monza, Villasanta, Biassono, Vedano al Lambro e Lissone, nonché negli ambiti ferroviari da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.