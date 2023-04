Monza, filmava i festini a luci rosse coi clienti: escort romena condannata per estorsione

Monza, 11 aprile 2023 - Organizzava insieme al suo compagno festini a luci rosse che costavano a partire da 150 euro all'ora, ma che arrivavano anche fino a 2.000 euro per una notte se si aggiungevano altre escort, alcol e droga. E ai clienti adescati in Rete, quelli sfatti dagli eccessi, venivano sottratti bancomat e carte di credito usati per prelievi, acquisti e gioco online e anche girati filmati per ricattarli con la minaccia di rovinarli postandoli sui social.

Era la donna a minacciarli nel caso non volessero consumare il rapporto perché il suo aspetto non corrispondeva a quello mostrato su un sito di escort (dove infatti c'erano le foto di quando la donna era più giovane oppure di altre sconosciute). Ora G.B., romena 43enne, è stata condannata dal Tribunale di Monza a 6 anni e 7 mesi di reclusione per concorso in estorsione consumata e tentata, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il suo compagno, A.T., albanese di 36 anni, era già stato condannato con il rito abbreviato a 6 anni di reclusione.

La coppia, che viveva a Lissone, era stata arrestata nel 2017 per tentata estorsione dopo l'allarme lanciato da un 35enne di Macherio che, nonostante le minacce ricevute, aveva deciso di chiamare i carabinieri. Nessuno si è costituito parte civile al processo nei confronti della donna romena ma molte vittime, poi identificate dall'analisi del telefonino della romena, nonostante la vergogna e le improbabili giustificazioni, si sono presentate al dibattimento per raccontare la loro disavventura dopo la ricerca di una serata hot a pagamento. Altri invece, nonostante la convocazione da parte della Procura a presentarsi a testimoniare, non hanno raccolto quello che non è un invito ma un obbligo civile e i giudici hanno dovuto farli accompagnare in aula dai carabinieri.

La donna si difendeva sostenendo di essere a sua volta vittima del compagno. Per l'imputata la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 9 anni e mezzo di reclusione senza le attenuanti generiche, concesse invece dai giudici.