Ferrovie, estate di lavori sui binari lombardi: le linee interessate e il calendario delle chiusure

È il periodo del turismo, ma con meno pendolari sulle linee principali. Per questo, durante l'estate saranno interrotte al traffico ferroviario alcune tratte della Lombardia per lavori di potenziamento della rete.

I lavori di Rete ferroviaria italiana serviranno "a innalzare gli indici di puntualità, regolarità, affidabilità delle linee oltre che per il potenziamento prestazionale delle linee e potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni", si legge in una nota della Rfi. L'azienda del gruppo Ferrovie dello Stato italiane spiega che "sono stati individuati periodi tali da minimizzare per quanto possibile l'impatto sui viaggiatori".

Gli interventi interesseranno le linee Domodossola-Gallarate, Monza-Molteno-Lecco e Como-Lecco, Lecco-Tirano, Milano-Mortara, Treviglio-Cremona, Cremona-Fidenza, Brescia-Cremona e Gallarate-Luino. Sulle linee, il programma di circolazione dei treni sarà rimodulato: alcuni collegamenti saranno cancellati o saranno limitati. I dettagli delle chiusure e dei nuovi orari sono consultabili nelle stazioni e sui canali delle imprese ferroviarie.

Domodossola-Gallarate

Sulla linea Domodossola-Gallarate, la circolazione sarà interrotta tra Arona e Premosello per lavori di adeguamento della sagoma delle gallerie e per l'implementazione del sistema Ertms/Etcs L2 lungo l'intera linea dal 9 giugno all'8 settembre. Nello stesso periodo, la circolazione sarà a binario unico tra Arona e Sesto Calende per lavori alla travatura metallica. L'investimento complessivo è di 93 milioni di euro.

Gallarate-Luino

Sulla Gallarate-Luino sarà sospesa la circolazione tra Gallarate e Laveno dal 4 agosto all'1 settembre per la realizzazione binario di precedenza per l'adeguamento a modulo 750 della stazione di Ternate Varano Borgi, per 3 milioni di investimento, e per il consolidamento strutturale del viadotto di Besozzo per 1,3 milioni di investimento.

Lecco-Tirano

Sulla linea Lecco-Tirano, la circolazione sarà interrotta nella tratta tra Colico e Sondrio dal 10 giugno all'8 settembre, per lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria, potenziamento e soppressione dei passaggi a livello propedeutici alle Olimpiadi 2026 e per interventi di miglioramento dell'accessibilità per le stazioni di Tirano, Tresenda, Ponte in Valtellina, San Pietro Berbenno, Colico e Lecco. L'investimento economico è di 88,5 milioni di euro.

Monza-Molteno-Lecco e Como-Lecco

Sulle linee Monza-Molteno-Lecco e Como-Lecco, la circolazione sarà interrotta dal 9 giugno all'8 settembre (eccetto dal 29 agosto all'1 settembre tra Monza-Molteno-Lecco per il Gran Premio di Monza); sono previsti lavori di manutenzione straordinaria all'armamento fra Besana e Villasanta e lavori di upgrading tecnologico della tratta, per un investimento di 43 milioni di euro.

Milano-Mortara

Sulla linea Milano-Mortara, la circolazione sarà interrotta tra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo dal 23 giugno al 25 agosto, per lavori propedeutici alle Olimpiadi 2026 riguardanti la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana oltre che per lavori di manutenzione straordinaria, per un investimento di 24 milioni di euro.

Treviglio-Cremona

Sulla linea Treviglio-Cremona la circolazione sarà interrotta dal 9 al 30 giugno per attività multisettoriali di manutenzione straordinaria all'armamento e alle opere civili per un investimento di 3 milioni di euro.

Cremona-Fidenza

La Linea Cremona-Fidenza sarà interrotta dal 30 giugno al 28 luglio tra Castelvetro e Fidenza per lavori di manutenzione straordinaria all'armamento e alle opere civili per 3 milioni di investimento.

Brescia-Cremona

Sulla Brescia-Cremona è prevista la sospensione dell'intera linea per lavori tra San Zeno e Olmeneta dal 4 al 25 agosto per lavori di consolidamento e impermeabilizzazione di cinque opere d'arte tra Olmeneta e Brescia per un investimento di 1,5 milioni di euro.