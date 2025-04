Superenalotto, Lotto e 10eLotto: raffica di vincite Lombardia

Milano, 28 aprile 2025 - Continua la caccia al jackpot del SuperEnalotto che questa sera, lunedì 28 aprile, nella estrazione straordinaria che “recupera” quella del 25 aprile, vale 25 milioni e 100mila euro. Se avete qualche giocata da controllare consultate il nostro archivio e ricordatevi che anche giovedì 1° maggio non vi sarà nessuna estrazione di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto.

Un 5 ricco

Nell’attesa la Lombardia si consola : nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, è stato centrato un “5” da 32.692,27 euro nel Bounjour Cafè in via Gramsci, 2.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma.

E anche il Lotto sorride

Anche il l Lotto sorride alla Lombardia, dove le vincite più importanti superano i 53mila euro: centrati oltre 15mila euro a Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia, - in corso Repubblica – e a Gavardo (Brescia), in via Suor Liliana Rivetta, a cui si aggiungono 14mila euro a Milano in via Alessio di Tocqueville e 9mila euro a Salò (Brescia) in viale Marco Enrico Bossi.

Gratta e Vinci milionario

Il tutto senza dimenticare i sei milioni vinti grazie a un Gratta e Vinci “Super Gold” a Marmirolo, in provincia di Mantova. Il biglietto vincente – ha segnalato l’agenzia Agimeg – costa 25 euro ed è stato acquistato in via G. Pacchioni 26. Ha regalato ben 6 milioni di euro, ovvero il premio più alto possibile per questo tipo di Gratta e Vinci.