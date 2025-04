Gratta e Vinci da sogno: 6 milioni a Marmirolo con una giocata da 25 euro

Marmirolo (Mantova) 26 aprile 2025 - Sei milioni: è la vincita da capogiro vinta grazie a un Gratta e Vinci “Super Gold” a Marmirolo, in provincia di Mantova.

Il biglietto vincente – segnala l’agenzia Agimeg – costa 25 euro ed è stato acquistato in via G. Pacchioni 26. Ha regalato ben 6 milioni di euro, ovvero il premio più alto possibile per questo tipo di Gratta e Vinci.

Le probabilità di vincita per il Gratta e Vinci “Super Gold” sono molto varie. La vincita massima di 6 milioni di euro ha una probabilità di 1 su 10.080.000 biglietti. Altri premi includono importi di 100.000 euro, 50.000 euro, 10.000 euro, e molti altri di importo minore.

Solo una decina di giorni orsono in Lombardia altre due vincite milionarie grazie ai “grattini”: 2 milioni di euro incassati a Erba, in provincia di Como, e 500.000 euro a Giussano, in Brianza, con i biglietti Super Numerissimi e Ultra Numerissimi. I tagliandi vincenti – aveva fatto sapere l’agenzia Agimeg – erano stati acquistati, rispettivamente, in corso Bartesaghi, a Erba (Como), e in via Prealpi 41, a Giussano (Monza Brianza).

