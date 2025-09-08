Colpo grosso al Million Day: vincita a Milano da un milione di euro

Milano, 8 settembre 2025 - Se la caccia al jackpot da 48 milioni e 700mila euro del Superenalotto continua la Lombardia può sorridere grazie al MillionDay.

Sabato 6 settembre, nell’estrazione delle 13, grazie a una giocata singola, un giocatore si è aggiudicato la vincita massima da un milione di euro. La vincita è stata realizzata a Milano, grazie alla combinazione vincente: 4, 5, 18, 19, 25. Riporta l’Agenzia Agimeg.

Si tratta della 27esima vincita milionaria dall’inizio dell’anno e la 345esima dal lancio del Million Day. Dal giorno del lancio, le vincite del MillionDay ammontano a oltre 993 milioni di euro, con 113.179 vincite da 1.000 euro

Questi i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, numero 501 di lunedì 8 settembre:

51 - 10 - 31 - 7 -46

Estrazione Extra:

14 - 49 - 40 - 29 -28

10eLotto

Tre vincite al 10eLotto in Lombardia

Lombardia in festa anche con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, i concorsi del 10eLotto di venerdì 5 e sabato 6 settembre hanno regalato premi per complessivi 31mila euro, grazie a tre vincite così distribuite: a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, è arrivato un colpo da 20mila euro nel punto vendita di piazza Giacomo Matteotti con un 8 Doppio Oro. In via Don Giovanni Gatti a Caspoggio, in provincia di Sondrio, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Chiude un 8 Doppio Oro da 5mila euro in via Callisto Piazza a Lodi.

Ricordate che a vostra disposizione c’è sempre il nostro archivio delle estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto.