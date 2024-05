Elettra Lamborghini festeggia 30 anni a Milano: serata a tema, invitati e mega torta di compleanno

Ha deciso di festeggiare a Milano i suoi 30 anni la cantante e presentatrice Elettra Lambroghini. Location scelta per l'esclusiva festa di compleanno, che si è tenuta ieri, il locale Officina Milano, dove l'artista ha fatto riservare una sala per accogliere, assieme all'inseparabile marito Afrojack, gli amici e le persone più care. Una festa a tema animalier, con un numero ristretto di invitati e dress code rigorosamente "wilde". A tema anche pareti e dettagli d’arredo del locale.

La stessa Lamborghini ha ripreso nell'abito, quasi interamente nude look, il tema del tatuaggio che ha sul fondoschiena. E il suo arrivo in sala, scendendo una scalinata mano nella mano con il marito, ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche se l’eclettica cantante da oltre 7,1 milioni di follower su Instagram non ha mai smesso di stupire per le sue mise. Tra balli scatenati, brindisi e foto sullo sfondo di un cartonato a tema, la festa è andata avanti fino a notte fonda.

In un post su Instagram Elettra ha infine ringraziato l'organizzatrice Giorgia Farina e i partecipanti alla serata: "Wild 30. Grazie amici della vostra presenza e grazie farinagiorgi per aver reso ed organizzato questa festa magnifica". Gli scatti della serata, condivisi dalla festeggiata sui social, hanno ottenuto una miriade di like e commenti di vip, amici e follower. La serata non poteva che concludersi con il rituale taglio di una enorme torta a diversi piani con candeline decorate a tema animalier, da quella leopardata a quella zebrata, fino ad arrivare agli occhi penetranti di un leopardo.