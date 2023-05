Maltempo in Lombardia: pioggia forte, danni e disagi

Milano 24 maggio 2023 – Era annunciato, con tanto di allerta gialla e il maltempo è arrivata in prima serata anche in Lombardia. Si registrano i disagi nel Bresciano mentre su Milano è in corso una tempesta di fulmini

20:15 Violenti temportali nel Bresciano Momenti di paura nell’hinterland Bresciano, in Val Sabbia, Valtrompia e sul Sebino, dove in pochi minuti è caduta una grande quantità di acqua. 20:20 Danni a Caino Si registrano danni a Caino, dove un terrapieno ha ceduto improvvisamente scaricando acqua sulla provinciale del Caffaro, in centro al paese 20:30 Fulmini e temporale a Milano Tempesta di fulmini e d’acqua sulla città di Milano 20:40 Temporale a Monza Un violento temporale anche su Monza e in Brianza. Qualche disagio nella viabilità 20:49 Acqua in un autobus Le fortissime piogge che hanno colpito il Bresciano nella prima serata hanno provocato diversi danni e causato numerosi problemi alla viabilità: un video diventato presto virale mostra l'acqua che entra dalle portiere di un autobus 20:55 Maltempo nel Legnanese Violento temporale anchje nel Legnanese ma al momento non si segnalano danni particolari 21:00 Bomba d’acqua a Chignolo d’Isola Un vera e propria bomba d'acqua su Chignolo d'Isola, nella Bergamasca, allagati i campi e le strade. Chiusa la provinciale 160 invasa dai detriti. La situazione si sta ora normalizzando