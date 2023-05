Allerta meteo Lombardia, in arrivo temporali anche a Milano

Mentre l’Emilia Romagna è alle prese con gli effetti della devastante ondata di maltempo, tra rischio frane e conta dei danni provocati dall’alluvione, in Lombardia oggi scatta l’allerta meteo per il rischio temporali.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha emanato un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio temporali a partire dalle 14, quando è attesa l'estensione anche sull'area di Milano di precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Sarà quindi avviato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e disposta l’attivazione delle squadre di Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della Polizia locale.

Le previsioni

Tra oggi e domani, giovedì 25 maggio, si avvicina alle Alpi una circolazione instabile che porterà acquazzoni e temporali sparsi che tenderanno a interessare anche le pianure e saranno associati a un lieve calo delle temperature.

In particolare, secondo gli esperti di 3BMeteo, un'area di bassa pressione abbraccia in questi giorni la Lombardia determinando oggi una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Sulle basse pianure occidentali son previste nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle basse pianure orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; su Prealpi occidentali e Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; infine sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio.

Mentre nel weekend sono possibili nuove fase instabili con temperature non troppo elevate e un clima più in linea con i valori di fine maggio, le temperature massime si attesteranno sui 26-27 gradi.