Milano - Curva dei contagi ancora in flessione in Italia e in Lombardia. Ieri in Italia erano 4.452 i nuovi casi di Covid accrtati dopo l'analisi di 262.862 tamponi, per un indice di positività sceso a 1,69%. In un giorno registrati 201 morti, che hanno portato il totale delle vittime a 124.497 da inizio pandemia. Ancora in flessione i ricoveri in terapia intensiva, con 1.689 persone (-65 in un giorno), a fronte di 86 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari hanno raggiunto quota 11.539 (-485), 3.727.220 i guariti (+11.831) e 315.308 gli attualmente positivi (-7.583). Analogo trend in Lombardia dove martedì su 33.030 tamponi effettuati erano 598 i nuovi casi risultati positivi al Covid19 (1,8%). I guariti/dimessi di ieri erano 992. I ricoverati in terapia intensiva hanno raggiunto quota 353 (-18); i ricoverati non in terapia intensiva 1.992 (-36). I decessi complessivi sono di 33.391 unità (+31).

In questa fase cruciale della lotta al virus determinante l'andamento della campagna vaccinale. Da inizio settimana sono partite in molte regioni italiani le prenotazioni per la fascia 40-49 anni. In Lombardia sarà possibile aderire alla campagna dal 20 maggio. Dopo toccherà alla fascia 30-39 anni (prenotazioni al via dal 27 maggio) e infine all'ultima categoria, quella dei lombardi di età compresa tra i 16 e i 29 anni (in questo caso le prenotazioni sono previste a partire dalla Festa della Repubblica del 2 giugno). Domani la Regione dovrebbe tagliare il traguardo di 5 milioni di vaccinazioni effettuate. "Oggi siamo al 34,4% del target complessivo - ha detto la vice presidente Letizia Moratti -. Ovvero sopra alcuni Stati europei accostabili a noi per popolazione. Come il Belgio, attestato al 33,5%. Quindi Svezia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Slovacchia che sono sopra il 25%". "Giovedì inoltre - ha chiarito l'assessore al Welfare di Regione Lombardia - avvieremo le prenotazioni per gli over 40. Ad oggi abbiamo vaccinato il 99% degli aderenti over 80, il 96% dei settantenni, l'87% dei sessantenni e il 35% dei cinquantenni".

Tra le regioni è partita la corsa per passare in zona bianca, dove si entra con un rischio basso e un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti mantenuta per 3 settimane consecutive. Stando alle norme in vigore, però, prima del 7 giugno nessuna potrà andarci: il primo monitoraggio nel quale tre regioni - Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna - hanno dati da bianca è quello del 14 maggio. A partire da quella data, le tre settimane scadono venerdì 4 giugno e dunque, le successive ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbero scattare dal 7 giugno. Altre tre, Abruzzo, Veneto e Liguria, dovrebbero avere l'incidenza da zona bianca a partire dal monitoraggio che arriverà venerdì e per loro il passaggio, se manterranno il dato, dovrebbe avvenire il 14 giugno.

I parametri del monitoraggio: quando cambiano

L'indice di diffusione del contagio, l'Rt, continuerà ad incidere sul monitoraggio settimanale fino al 16 giugno, ma in caso di discordanza delle valutazioni con i nuovi criteri (incidenza e occupazione posti letto), le Regioni verranno collocate nella fascia di colore inferiore. A prevederlo è il decreto legge pubblicato in Gazzetta ufficiale con il quale il governo ha definito le nuove misure in vigore da oggi. In sostanza, per un altro mese il vecchio sistema di accertamento del rischio continuerà ad applicarsi unitamente a quello nuovo. Fino al 16 giugno però, "alla regione che, all'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore".

Bollettino Covid Lombardia

Qui pubblicheremo non appena disponibile il bollettino della Regione Lombardia con i contagi provincia per provincia

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Sono 333 i nuovi positivi al Covid trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, lo 0,96% dei tamponi effettuati. Continua a scendere il numero dei ricoverati, oggi 941. Otto i decessi registrati nelle ultime 24 ore."Oggi è una giornata record per il Veneto: con un'incidenza dello 0,96% di positivi su oltre 34 mila tamponi effettuati". ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. "I dati di oggi segnalano che in Veneto il virus sta arretrando - ha proseguito - e questo lo si deve soprattutto alle vaccinazioni, ma il virus sta anche dimostrando di essere meno aggressivo durante la stagione estiva".

FRIULI VENEZIA GIULIA

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

P.A. TRENTO

P.A. BOLZANO

LIGURIA

TOSCANA

Sono 341 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il numero dei nuovi casi è superiore a ieri (erano 291), a fronte però di oltre il doppio di test eseguiti (erano in totale 9.409), in lieve aumento il tasso di positività (ieri era 1,48%). Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.754.212.

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

Sono 130 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore tra le 2.082 nuove diagnosi ( 6,2%): 52 in provincia di Pesaro Urbino, 30 in provincia di Macerata, 23 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Fermo e 6 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.063 tamponi: 2.082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 531 nello screening con percorso Antigenico) e 1.981 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,2%)". I 130 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (28), contatti in setting domestico (37), contatti stretti di casi positivi (41), contatti in setting lavorativo (1), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (1). Per altri 12 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 531 test del Percorso Screening Antigenico "sono stati riscontrati 23 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%"

LAZIO

CAMPANIA

ABRUZZO

Sono 72 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 5.787 test effettuati (3.415 tamponi molecolari e 2.372 test antigenici), con il totale di casi che, da inizio emergenza, sale a 73.366 (il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato errato). I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 1 anno e 80 anni, inclusi 16 giovani sotto i 19 anni: 3 residenti in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (tre riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2.465. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 64.806 dimessi/guariti (+385 rispetto a ieri). Sono 200 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 18 (invariato rispetto a ieri con 2 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.877 (-320 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6.095 (-319 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.080.445 tamponi molecolari e 447.442 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.2 per cento.

MOLISE

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 9.610 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 433 casi positivi: 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, uno in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.406.397 test, 205.261 sono i pazienti guariti e 35.761 sono i casi attualmente positivi.

BASILICATA

In Basilicata sono 68 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (66 sono residenti), su un totale di 1.253 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 190. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.606 (-126), di cui 4.509 in isolamento domiciliare. Sono 20.048 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 548 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 97 (-12): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 2 in medicina d'urgenza, 0 in medicina interna Covid, 3 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 20 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 3 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (-3). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 346.598 tamponi molecolari, di cui 318.186 sono risultati negativi, e sono state testate 198.183198.692 persone.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

