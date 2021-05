Milano –La data attesa da molti lombardi è arrivata. A partire da domani, giovedì 20 maggio, anche i cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19 in Lombardia. Ovviamente resta sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie per le quali la prenotazione era già stata aperta. Si tratta del nuovo step della campagna vaccinale lombarda che nell'ultimo mese ha registrato una forte accelerazione.

Le prossime tappe

Tanto che negli scorsi giorni il consulente del governatore Attilio Fontana, l'ex numero uno della Protezione Civile Guido Bertolaso, ha tracciato il calendario per i prossimi mesi. Con l'obiettivo - espresso a più riprese - di "coprire" almeno con la prima dose tutti i lombardi entro l'estate. Dopo gli over 40 toccherà alla fascia 30-39: "il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39” ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Bertolaso. Il 2 giugno è prevista l'apertura delle prenotazioni per l'ultima fascia, quella dei più giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Il nodo delle forniture

In merito all'ipotesi di organizzare open day per i maturandi la vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha sottolineato: "Abbiamo adesioni altissime in tutte le fasce d'eta a cui abbiamo aperto. Da giovedì apriremo agli over 40, dunque ai quarantenni e abbiamo le agende piene fino a maggio". Dunque "in questo momento non abbiamo bisogno di open day". Anche perché "non abbiamo vaccini sufficienti".

Moratti: chieste dose non utilizzate da altre regioni

In merito al nodo dell'approvvigionamento delle dosi Moratti ha ribadito che quella in corso "non è una gara tra Regioni, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, abbiamo parlato con il generale Figliuolo per chiedere un anticipo delle dosi non utilizzate visto che in Lombardia il tasso di rifiuto di Astrazeneca è dello 0,5%, per questo abbiamo chiesto se fosse possibile per noi e altre regioni virtuose avere un anticipo". Moratti ha poi sottolineato: "Dico regioni virtuose perchè il piano nazionale beneficia del piano della Lombardia, che contribuisce con il 34%, rispetto alla somministrazione dei vaccini - ha aggiunto Moratti - siamo paragonabili a un medio stato europeo".

Lombardia: giovedì 5 milioni di vaccini

Giovedì, giorno di apertura alle prenotazioni per i quarantenni, la Lombardia taglierà il traguardo di 5 milioni di dosi somministrate.vL'unico problema è che "la capacità vaccinale è rallentata dal fatto che non ci sono vaccini" ha aggiunto. Stando al report del ministero aggiornato alla mattina del 19 maggio in Lombardia sono stati inoculati 4.922.185 vaccini, il 96,9% delle dosi consegnate. Un dato che colloca la Lombardia al secondo posto per la percentuale di vaccini somministati su dosi disponibili (insieme al Veneto e alle spalle della Puglia). In dato assoluto di somministrazioni vede invece la Regione lombarda al primo posto, davanti a Lazio (2.739.247) e Campania (2.608.786).

Come si prenota il vaccino in Lombardia

Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

Il via libera per la fascia 40-49 anni è scattato già negli scorsi giorni, dopo l'ok del commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo. Ecco come si sono organizzate le altre regioni.

Ecco le date regione per regione

PIEMONTE

Da lunedì 17 maggio è possibile aderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it per la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio via libera anche alla fascia 40-44 anni. Dall'8 giugno, poi, partiranno le pre adesioni per la fascia 30-39 anni e dal 15 giugno per la fascia 16-29 anni. Nel primo giorno di pre-adesioni per la fascia 45-49 anni, quasi 60 mila e 500 piemontesi si sono iscritti alla piattaforma della Regione per la campagna vaccinale. Da venerdì si apriranno invece quelle per le persone della fascia 40-44 anni. E a 48 ore dalla registrazione, il portale segnalerà giorno, luogo e ora dell'appuntamento.

VENETO

Il Veneto ha aperto le prenotazioni agli over 40 già dalla fine della scorsa settimana, nel pomeriggio del 14 maggio."La campagna vaccinale in Veneto sta andando benissimo, ma ci mancano i vaccini: 200mila sono pochi per una settimana, ci bastano solo per un paio di giorni" ha detto luendì il presidente del Veneto Luca Zaia spiegando che "più si vaccina e prima torneremo alla normalità".

FRIULI VENEZIA GIULIA

Da lunedì in Friuli gli over 40, “classe '81 compresa”, possono prenotare la vaccinazione anti Covid. Alle 17.30 della seconda giornata di apertura delle agende vaccinali anche ai cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni, le richieste di sottoporsi al vaccino antiCovid compiute da chi appartiene a tale fascia della popolazione sono state 5.043.

LIGURIA

"In Liguria dal 21 maggio potranno prenotare il vaccino anche le persone di età compresa tra i 45 e i 49 anni e dal 28 maggio quelle tra i 40 e i 44 anni. Quindi dal 21 maggio apriamo anche alla prenotazione dei 40enni. Per accelerare la campagna, però, auspichiamo che aumentino le dosi in arrivo" ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Entro la settimana raggiungeremo il 40% della popolazione totale vaccinata, oggi siamo al 38%. Sostanzialmente quasi la metà dei liguri ha già ricevuto una dose di vaccino" ha detto il presidente della Regione. "Lunedì in 15 minuti di apertura del 'prenota vaccino' oltre 21mila persone si sono iscritte alla vaccinazione", ha sottolineato riferendosi alla possibilità per le persone tra i 50 e i 54 anni di prenotarsi da lunedì sera alle 23.

EMILIA-ROMAGNA

Da lunedì 17 maggio anche in Emilia-Romagna i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, possono registrarsi online per la somministrazione del vaccino anti Covid collegandosi al sito della Regione. Tutti coloro che si registreranno verranno successivamente contattati con l'indicazione della data della somministrazione non appena saranno note le forniture vaccinali del mese di giugno. Nel frattempo, infatti, come da indicazioni ministeriali, le vaccinazioni devono procedere per le classi di età superiore e la popolazione fragile.

TOSCANA

La Toscana da lunedì 17 maggio ha esordito la fascia dei 40enni. Lunedì si sono aperte le prenotazioni per i nati nel 1972 e 1973 sul portale web della

Toscana per le vaccinazioni anti-Covid. Si è trattato della prima tranche di prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 40-49: secondo la tabella di marcia annunciata dalla Regione nei giorni scorsi, ieri sono seguite le aperture per le classi d'età 1974-75 (martedì 18) e 1976-77 (oggi mercoledì 19). Nei prossimi giorni toccherà alla fascia 1978-1979 (giovedì 20) e 1980-81 (venerdì 21). La capacità di somministrazione in Toscana si sta via via potenziando, con l'apertura di nuovi hub. In particolare, secondo quanto spiegato dal governatore Eugenio Giani, tra quelli già inaugurati o in procinto di esserlo sono otto i nuovi centri, per circa"6-7mila vaccinati in più ogni giorno, potenzialmente".

LAZIO

Da martedì 18 (alle 00.00) aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per le classi di età 51 e 50 anni (nati nel 1970 e 1971) e per 49 e 48 anni (nati 1972 e 1973) su portale Salutelazio.Nel frattempo sono in programma nuovi open day di Astrazeneca. "Open day, si replica per gli over 40 sabato 22 e domenica 23 maggio con circa 30mila dosi e aumentano gli hub da 21 a 30" ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Vaccini ai maturandi, fissate le date: 1 2 e 3 giugno - ha aggiunto D'Amato - platea di circa 50mila studenti. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità operative".

MARCHE

Mercoledì 19 maggio tocca alla fascia 40-49: saranno aperti gli slot di prenotazione, ma l'inizio della somministrazione del vaccino è previsto per fine giugno. Infine, entro il 25 maggio saranno vaccinati tutti i caregiver che hanno effettuato la prenotazione. Queste le direttive emerse dalla Cabina di regia dei vaccini presieduta dall'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Ieri nelle Marche erano oltre 500mila le persone vaccinate almeno con la prima dose e potrebbero arrivare a un milione entro giugno con l'arrivo di altrettanti vaccini. Ieri, per la prima volta dal 19 ottobre scorso, la regione ha fatto segnare l'assenza di decessi legati al Covid.

ABRUZZO

Boom di prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19, in Abruzzo, per la fascia di età 40-49 anni. Le somministrazioni dovrebbero prendere il via l'8 giugno, ma le singole Asl si organizzeranno autonomamente.

PUGLIA

La Puglia si è allineata alle indicazioni del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e da lunedì anche i 49enni e 48enni hanno potuto prenotare l'appuntamento per vaccinarsi contro il Covid. Venerdì 21 maggio la fascia 40-49 anni sarà completata con l'apertura delle agende anche per chi è nato tra il 1978 e il 1981. Progressivamente saranno chiamate a prenotarsi le classi di età più giovani, sempre tramite i canali web lapugliativaccina.regione.

puglia.it, il numero verde 800713931 e le farmacie del servizio Farmacup.Sono partite le attività delle Asl di ricerca attiva della quota residua di cittadini che per età o fragilità sono estremamente vulnerabili al fine di completare la fascia delle persone più fragili.

CAMPANIA

In Campania a partire dal 15 maggio 2021, è stata aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 la piattaforma è stata aperta a partire da ieri 18 maggio.

BASILICATA

Da lunedì 17 maggio, in Basilicata (zona gialla, ma con cinque comuni in zona rossa fino al 16 maggio), via libera alle prenotazioni per le vaccinazioni anti covid-19 per gli over 40.

CALABRIA

Dal 17 maggio, in base all'ordinanza del commissario straordinario, generale Paolo Figliuolo, possibile accedere alla vaccinazione anti Covid-19 anche per gli over

40, fino ai nati nel 1981. "Continueranno ad avere particolare attenzione - è specificato nella nota della Protezione Civile della Calabria - le categorie fragili e le classi di età over 50, fino a garantire la massima copertura".E' possibile prenotarsi - spiega la Prociv - attraverso la piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339 9903947 per essere ricontattati. Per informazioni si può contattare il centralino dedicato della Protezione civile: 0961/789775.

SICILIA

Dopo il via libera ai vaccini per gli over 50, da lunedì porte aperte anche ai quarantenni (oltre 500mila), che potranno prenotare il loro siero anticovid. Nell'Isola si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi: restano esclusi solamente i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie. Nel frattempo da ieri, per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell'Isola, anche senza prenotazione. L'iniziativa del governo Musumeci punta all'immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese.

SARDEGNA

Nell'Isola la prenotazione per gli over 40 non partirà da lunedì 17, almeno per ora. “Nell'ultima videoconferenza che abbiamo avuto con Figliuolo, le Regioni hanno chiesto di sapere la programmazione arrivi e il Commissario ci ha risposto che per giugno non era in grado di darcela. Quindi non capisco come si possa fare una programmazione a medio termine senza sapere quanti sono i vaccini che arriveranno” ha detto l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a margine dell'apertura del centro tamponi rapidi della Croce Rossa Italiana alla stazione ferroviaria di Cagliari.