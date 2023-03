Como-Modena, scontri tra tifosi nel pre-partita

Pullman dei tifosi del Modena scortati dalla polizia a Como

Como, 5 marzo 2023 – Uno scontro tra due gruppi ultras ha caratterizzato il prepartita di oggi, Como-Modena, in programma allo stadio Sinigaglia alle 15.

Circa 20 supporter del Modena sono arrivati in treno, aggirando il protocollo di gestione delle tifoserie, che prevede il loro arrivo in pullman a Lazzate e il trasferimento scortato fino allo stadio. Hanno attraversato a piedi il centro città, e all’inizio di viale Varese si sono scontrati con un gruppo di tifosi del Como, anche loro una ventina.

Prima di essere divisi dalla polizia, hanno fatto in tempo a venire alle mani, lanciare sassi che hanno anche colpito gli agenti, e far esplodere un ordigno, un grosso petardo o forse una bomba carta. Nessun trambusto invece all’uscita, dopo la partita vinta dal Como per 1-0.