Como-Modena 1-0, super Cerri trascina i lariani alla vittoria

Alberto Cerri, attaccante del Como

Como, 5 marzo 2023 – Meritata vittoria del Como, sul Modena, grazie a un gran gol di Cerri di testa in tuffo. I lariani raggiungono proprio il Modena in classifica e ora possono anche dare uno sguardo alla zona playoff. Nel pre partita ci sono stati dei trafferrugli fra le due tifoserie, nelle strade adiacenti allo stadio. Viste le numerose assenze a centrocampo, Longo torna al 3-4-1-2, inserendo Pierozzi a destra e Da Cunha dietro le punte, Cutrone e Gabrielloni.

Al 2’ subito il Como, Da Cunha da destra pennella un cross in area, Cutrone in area si esibisce in una rovesciata, la palla però non è sporca e Gagno blocca in due tempi. Ioannou scatenato a sinistra, dribbla tutti i modenesi sulla sua strada, mette più palloni verso l’area, però imprecisi. All’ 11’ palla gol per il Modena in contropiede, Strizzolo sguscia via a Scaglia e al volo serve Tremolada solo davanti a Gomis, l’attaccante tira immediatamente e Gomis compie un miracolo respingendo. Il como risponde subito al 17’ Odenthal da destra crossa in area e Gabrielloni di testa prende il palo. Gol annullato agli azzurri al 19’, rimessa direttamente in area di Ioannou, la difesa del Modena respinge corto, arriva Cutrone che spara contro il muro dei canarini, il rimbalzo è di Gabrielloni che segna. Rutella prima assegna la rete poi viene chiamato dal Var a verificare, il monitor rivela un involontario tocco con il braccio di Gabrielloni prima del tiro e annulla. La partita dopo i fuochi d’artificio iniziali si tranquillizza e la prima azione pericolosa arriva solo al 39’ quando il Modena a sinistra avanza con Ponsi, che mette un bel pallone sulla testa di Falcinelli, che aveva anticipato Binks, l’attaccante colpisce bene e supera Gomis, ma la palla si ferma sul pallo alla sua sinistra. Nel finale di tempo un’ azione confusa in area emiliana, genera un colpo di testa di poco alto sopra la traversa di Gabrielloni.

A inizio ripresa s’infortuna Cutrone al suo posto entra Cerri, che dà una svolta alla partita. Al 4’ un tiro cross in verticale dai 25 metri di Binks, si trasforma in un assist per Cerri, che in tuffo di testa batte Gagno. Rutella annulla la rete peer fuorigioco, ma poi richiamato dal Var, dopo tre minuti convalida il gol. Al 10’ il Modena cerca di ribaltare la situazione, con una triangolazione fra Tremolada e Strizzolo, con il tiro di quest’ultimo di poco sopra la traversa. Modena ancora pericoloso al 14’, angolo battuto da Tremolada, De Maio salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa va sopra la traversa. Da Riva si si procura due occasioni, con due tiri da fuori ma viene murato dai modenesi. Al 27’ Falcinelli entra a gamba tesa, in gioco pericoloso su Bellemo e viene espulso da Rutella, poi richiamato dal Var, cambia la decisione e assegna solo un fallo. Il Como si vede al 42’ con Chajia che tira da fuori a giro con palla che esce di poco. Il Como rischia nel recupero, tiro da fuori per un colpo di testa di Bonfanti che sfiora la traversa, ma il Como in contropiede va vicino al raddoppio, con un tiro da fuori di Cerri



COMO-MODENA 1-0 (0-0)

Marcatore: Cerri al 6' st.

COMO (3-4-1-2): Gomis 7; Odenthal 6,5, Binks 6,5, Scaglia 6; Pierozzi 5,5 (dal 15' st Vignali 6), Arrigoni 6,5 (dal 35' st Chajia sv), Bellemo 6,5, Ioannou 7; Da Cunha 6 (dal 15' st Da Riva 6); Gabrielloni 6,5 (dal 35' st Faragò sv), Cutrone 6 (dal 1' st Cerri 7). A disposizione: Ghidotti, Cagnano, Fabregas, Parigini, Canestrelli, Blanco, Mancuso. All. Longo 7.

MODENA (4-3-2-1): Gagno 5; Oukhadda 6 , De Maio 6,5 , Pergreffi 5,5, Ponsi 5,5 ; Magnino 6,5 (dal 15' st Duca 6), Gerli 6 (dal 25' st Mosti 5,5), Armellino 5 (dal 25' st Poli 6); Tremolada 6,5 (dal 25' st Giovannini 6), Falcinelli 6; Strizzolo 6,5 (dal 15' st Bonfanti 5). A disposizione: Seculin, Renzetti, Panada, Coppolaro. All. Tesser 6.

Arbitro: Rutella di Enna 4,5.