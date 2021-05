Milano, 14 maggio 2021 - Da lunedì l'Italia potrebbe tornare praticamente tutta gialla. Con una sola (possibile) eccezione. Un risultato importante che arriva dopo 5 mesi e che porterà a importanti riaparture anche nelle uniche regioni fino a ora rimaste in arancione, ovvero Sicilia e Sardegna e Valle d'Aosta. In queste aree via libera a ristoranti (quelli con spazi allìaperto), cinema, teatri e musei e spostamenti liberi. "Merito" dell'effetto di lunghe settimane di restrizioni e dell'accelerazione della campagna vaccinale. Il commissario straordinario Figliuolo ha dato il via libera all'apertura per le prenotazioni agli over 40 da lunedì 17 maggio. In alcune regioni si partirà già con l'inizio della prossima settimana, con la Lombardia che farà il punto il 20 maggio. Stabile a livello nazionale l'Rt. E ci sono buone notizie anche dal fronte ospedaliero: stando al monitoraggio Gimbe, i pazienti nelle rianimazioni sono scesi del 45,1% (da 3.743 a 2.056) e quelli nelle aree mediche del 49,1%.

Quella che si aprirà lunedì sarà una settimana importante per la road map verso le riaperture. Sulla scorta dell'andamento della curva (che inizerà a vedere l'effetto del primo round di riaperture delle 26 aprile) l'esecutivo di Mario Draghi traccerà la rotta per la ripartenza. Al centro del dibattito il nodo coprifuoco. La data da segnare in agenda è lunedì 17 maggio quando è in programma la cabina di regia. Per quanto concerne il coprifuoco l'idea è quella di postiparlo alle 23. Sul tavolo anche la ripartenza del settore wedding (l'ipotesi è metà giugno) e le aperture dei centri commerciali nel week-end. Salvo sorprese dovrebbe essere confermata la ripartenza di ristoranti al chiuso e palestre il 1 giugno, delle fiere il 15 e dei parchi tematici il 1 luglio, assieme a congressi e convegni.

Da lunedì 10 maggio nessuna regione si trova in zona rossa e l’Italia si è rimpita di giallo con tre macchie arancione. In zona gialla ci sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria,Veneto e per la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento. In zona arancione rientrano Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.

Delle tre regioni attualmente arancioni, solo la Valle d’Aosta potrebbe restare tale. Le altre due, Sicilia e Sardegna, dovrebbero passare da lunedì 17 maggio nella fascia con minori restrizioni. E intanto spuntano le prime regioni con incidenza settimanale dei contagi sotto quota 50 ogni 100mila abitanti, che sognano la zona bianca: Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Ma vediamo nel dettaglio le situazioni.

Dal 3 maggio, la Valle d'Aosta era finita in fascia rossa, a causa di un peggioramento del numero dei contagi. Dal 10 maggio è stata promossa in arancione. Cosa succederà adesso? Il presidente Erik Lavevaz ha scritto una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere il passaggio di fascia. "L'indice Rt è sotto la soglia dell'1 da oltre un mese e l'incidenza dei nuovi casi è attorno a 150 su 100mila abitanti" ha infatti spiegato Lavevaz. Se questi saranno confermati dal monitoraggio di oggi la regione dovrebbe però automaticamente passare in giallo.

Dal 17 maggio, quasi sicuramente, passeranno in zona gialla Sardegna e Sicilia. Anche la Sardegna, uscita lunedì 3 maggio dal lockdown, registra da due settimane di seguito parametri da zona gialla. Ma, nonostante il pressing delle autorità locali, la cabina di regia ha deciso di lasciarla questa settimana ancora in arancione. Per questo, ora, è quasi certa la promozione in zona gialla. Lo stesso vale per la Sicilia. L’isola nel penultimo monitoraggio (30 aprile) aveva dati da zona arancione. Per andare in giallo ci vogliono due settimane di numeri compatibili con quello scenario. La prima è stata la scorsa, la seconda sarà quella in corso.​ Tra quattro giorni la Sicilia tornerà quindi a "respirare" dopo la lunga fase di restrizioni "arancioni", tutti gli indicatori segnano il «giallo» per l'isola, con la ripartenza prevista il 17 maggio, in concomitanza con l'avvio della stagione balneare, come previsto dall'ordinanza di qualche giorno fa del governatore Nello Musumeci. L'atteso miglioramento trova conferma nell'analisi della Fondazione Gimbe, secondo cui in Sicilia nella settimana dal 5 all'11 maggio, risulta in calo l'indicatore relativo ai "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" (455, -14,2%) e sono in diminuzione i nuovi casi. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 25% (soglia massima 40%) e terapia intensiva 16% (soglia massima 30%) occupati da pazienti Covid-19. E i dati dell'ultimo bollettino, tutto sommato, confermano il trend: 603 positivi su 20.207 tamponi, con una incidenza del 3%. Purtroppo si registrano altre 19 vittime.

Il monitoraggio di domani certificherà infine le prime regioni con numeri in regola (meno di 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti) per ambire alla zona bianca senza restrizioni (a parte mascherina e distanziamento). In pole al momento ci sono Molise (40), Sardegna (44) e Friuli Venezia Giulia (42). Il passaggio comunque non potrebbe avvenire, nella migliore delle ipotesi, prima di fine mese.In base alla normativa attuale, infatti, sono necessari tre monitoraggi consecutivi con incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (oltre a un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso). La Sardegna è l’unica regione che ha sperimentato in passato in fascia bianca: dall'1 al 21 marzo. Per poi essere riclassificata prima arancione (a causa della sospensione dell’area gialla decisa dal governo in prossimità delle vacanze di Pasqua) e infine rossa in seguito all’impennata dei contagi.

La Lombardia non rischia di tornare in zona arancione. La regione è in zona gialla dallo scorso 26 aprile e ci resterà. La Regione ora vuole ulteriormente accelerare sulla campagna vaccinale. "Con le prenotazioni degli over 50 abbiamo riempito l'agenda delle vaccinazioni sino a metà giugno, ma speriamo presto di poter avviare la campagna vaccinale anche per i 40enni": ha detto presidente della Regione Attilio Fontana, a margine dell'incontro avuto a Pavia con gli amministratori locali e i rappresentanti del mondo economico ed imprenditoriale per illustrare il «Piano Lombardia, interventi per la ripresa economica». "La campagna vaccinale sta procedendo bene - ha aggiunto -: stiamo attuando rigorosamente le indicazioni del generale Figliuolo. Attualmente stiamo viaggiando ad una media di 85mila vaccinazioni al giorno, ma potremmo presto superare le 115mila, come è già successo nei giorni scorsi, e puntare alle 140mila. Tutto dipende dalla disponibilità di vaccini". "In Lombardia abbiamo registrato pochissimi casi di rifiuti per l'Astra-Zeneca: io stesso l'ho fatto senza problemi". Fontana ha anche ribadito la richiesta delle Regioni al governo "di rivedere i criteri per il calcolo dell'indice Rt sulla circolazione del virus Covid-19, dal quale dipende l'assegnazione dei colori. Con la situazione attuale è più opportuno fare riferimento sull'incidenza dei ricoveri negli ospedali, nelle terapie intensive e negli altri reparti, piuttosto che sui nuovi contagi. Il sistema adottato nella fase espansiva della pandemia, oggi va rivisto". L'ipotesi è che il si possa ridimensionare l'importanza dell'indice di diffusione del contagio (Rt) puntando su Rt ospedaliero e incidenza.