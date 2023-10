Cogliate, Farouk Rachid morto nell’incidente a Lomazzo: aveva 41 anni e faceva il muratore

Cogliate, 10 ottobre 2023 – Si chiamava Farouk Rachid il 41enne residente a Cogliate morto l’altra sera in un incidente stradale a Lomazzo, finito a terra mentre viaggiava in sella ad uno scooter Yamaha T-Max 500.

Secondo i primi riscontri l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, senza altri mezzi coinvolti e non indossava il casco. Cosa abbia causato la caduta è ancora da capire: l’incidente è avvenuto in via Roma a Manera, frazione che si trova a metà strada tra Rovellasca e Lomazzo, a ridosso della linea ferroviaria Saronno-Como.

All’arrivo dei soccorritori, pochi minuti dopo l’incidente, l’uomo era già morto. Il magistrato di turno della Procura di Como, Antonio Nalesso, ha disposto il sequestro della moto e richiederà l’autopsia, che potrà dare qualche risposta in più rispetto alla dinamica ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto. A Cogliate Farouk Rachid non era molto conosciuto: viveva in un appartamento all’interno di una corte ristrutturata, in via Minoretti al 39, a due passi dal centro del paese. In casa ieri mattina c’era solo un suo connazionale, un amico, comprensibilmente scosso per la notizia ricevuta nella notte. La vittima dell’incidente stradale era in Italia da diversi anni e lavorava come muratore, soprattutto nella zona di Milano. Aveva moglie e figlia che vivono però in Marocco.

Se vuoi iscriverti al canale whatsapp de Il Giorno clicca qui.