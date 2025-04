Morte di Christian Rossetti, le possibili cause della caduta: problema tecnico o malore

Rozzano, 25 aprile 2025 – Proseguono le indagini per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Christian Rossetti, l’operaio quarantanovenne che lavorava per la Vaiani, una storica ditta di Badile. L'uomo è deceduto giovedì 24 aprile a Rozzano, in via Togliatti, dopo essere precipitato dal quarto piano, in un palazzo appena ristrutturato.

I carabinieri hanno ascoltato fino a tarda sera diversi testimoni, in particolare alcuni condomini e i colleghi dell’azienda di Badile per cui Rossetti lavorava. Pare che al momento della tragedia vi fosse sul posto almeno un secondo operaio. Nulla trapela al momento sulle indagini, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Su questo fronte stanno operando gli ispettori dell’Ats, che hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’appartamento dove si è verificato l’incidente.

Rimane da chiarire se Rossetti fosse dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti e se fossero state attivate le necessarie procedure di sicurezza.

L’operaio stava lavorando al quarto piano di una palazzina recentemente ristrutturata, montando alcune tende parasole. Sul terrazzo da cui è precipitato è ben visibile una scala: verosimilmente, Rossetti stava operando su di essa al momento della caduta. Sempre da indiscrezioni pare che al momento della tragedia indossasse le imbragature previste in questi casi, ma probabilmente non fosse ancorato. Oppure il sistema di ancoraggio non ha retto. C’è anche la possibilità che l’uomo sia stato vittima di un malore, perdendo l’equilibrio per la caduta che gli è risultata fatale. Le cause dell’incidente sono, comunque, ancora in fase di accertamento. Rossetti, originario di Legnano, viveva a Casarile, fra le province di Milano e Pavia.