Cava Manara: investe un pensionato e scappa senza soccorrerlo, rintracciato pirata della strada

Cava Manara, 10 aprile 2024 – Dopo aver investito un anziano di 86 anni, era fuggito facendo perdere le sue tracce. Credeva d’averla fatta franca un 22enne residente pure lui a Cava Manara, invece, ieri gli agenti della polizia stradale di Vigevano coordinati dal comandante Filippo Franchi hanno bussato alla sua porta e lo hanno denunciato per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti.

Venerdì scorso, infatti, poco dopo le 21 in via XXVI Aprile nei pressi del civico 4, un pensionato di 86 anni residente a Cava Manara è stato investito riportando diverse lesioni. Mentre l’anziano veniva trasportato al San Matteo per essere curato, gli uomini del distaccamento di polizia stradale di Vigevano hanno avviato un’attività di indagine per rintracciare l’utente della strada responsabile dell’investimento del pedone.

Attraverso i video acquisiti a partire dalla mattinata successiva al sinistro e un’intensa attività d’indagine sul territorio comunale che ha coinvolto anche la polizia locale di Cava Manara, San Martino Siccomario e la polizia provinciale di Pavia, sono stati raccolti nuovi elementi utili a rintracciare il veicolo responsabile dell’investimento. L’indagine, eseguita sul territorio con l’ausilio di apparecchiature tecnologiche ha portato così all’identificazione del responsabile e relativa segnalazione alla procura della Repubblica di Pavia.