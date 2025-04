Costretti a vivere in un casolare fra rifiuti, escrementi e cocci taglienti: due cani salvati

Pavia, 8 aprile 2025 - Due occhioni e un muso che usciva da una fessura della porta e "guidavano" gli ospiti all'interno quasi come se volessero mostrare in quali terribili condizioni vivevano. Le guardie zoofile di Oipa di Pavia hanno trovato così due cani abbandonati in un casolare della provincia. Quando sono entrate, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, non volevano credere ai loro occhi.

Erano un cane lupo cecoslovacco femmina e un simil maremmano maschio ad accompagnare le guardie a vedere quella era doveva essere la loro "casa", apparentemente abbandonata, invasa da feci e urina che rendevano l’aria irrespirabile. Il pavimento dei locali della struttura era completamente coperto da sporcizia e rifiuti, in un degrado igienico-sanitario inimmaginabile. Una quantità di lattine di cibo per cani aperte e taglienti era sparsa e accatastata, non mancavano poi vetri rotti e mobili devastati che rendevano l’ambiente potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei due cani.

L'interno del casolare dove sono stati trovati i cani: la situazione sanitaria era oltre la decenza

Di conseguenza è stato disposto il sequestro degli animali, che sono stati immediatamente prelevati e trasferiti al canile sanitario di Voghera, dove sono stati sottoposti a esami clinici approfonditi per valutarne lo stato di salute. Adesso i due cani sono al sicuro e, non appena si saranno ristabiliti completamente, potranno essere adottati.

"È importante segnalare tempestivamente qualsiasi maltrattamento certo o presunto - ricordano le guardie zoofile di Oipa - e anche le situazioni di difficoltà. Soltanto così le guardie zoofile possano intervenire e dare a ogni animale la possibilità di una vita migliore".