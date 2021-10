La stagione autunnale è ormai entrata nel vivo e con essa anche le patologie di questo periodo. Influenza compresa. Con il covid-19 ancora pienamente in circolazione, risulta difficile distinguere il virus influenzale dal Sars-cov2. Come fare allora? Quali sono le differenze fra influenza e covid-19? Quali sono i sintomi del virus influenzale che gira in questi giorni? Occorre tenere gli occhi bene aperti e, in caso di dubbi particolari, chiamare il medico. Mentre c'è chi è alle prese con i virus, non manca chi manifesta contro gli antivirus, ovvero i vaccini. E lo fa in un modo alquanto discutibile. E' il caso dei no Green pass a Novara, che hanno manifestato vestiti da deportati di Auschwitz.

Italia

In aggiornamento

Lombardia

Ieri erano 574 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (ieri 510), a fronte di 98.875 tamponi effettuati, su un totale di 17.385.521 da inizio emergenza. Secondo i dati di ieri, tre erano i decessi, che avevano portato il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.155. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, erano 302 di cui 44 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare c'erano 8.972 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 850.636 (+318). Gli attualmente positivi in totale sono 9.318 (+253). Questi i casi di ieri suddivisi per provincia: Milano 199, Brescia 54, Varese 38, Monza e Brianza 37, Como 28, Bergamo 36, Pavia 37, Mantova 23, Cremona 30, Lecco 22, Lodi 4 , Sondrio 20.

Le altre regioni

Abruzzo In aggiornamento

In aggiornamento Alto Adige I n Alto Adige sono 78 i nuovi casi di Covid-19 su 645 tamponi molecolari esaminati. Per il terzo giorno consecutivo si è registrato un decesso facendo salire a 1.203 le vittime totali da inizio pandemia. Restano stabili i numeri dei pazienti covid ricoverati in ospedale: 45 nei normali reparti e 4 in terapia intensiva. Su 247.137 persone sottoposte a tampone molecolare, 81.024 sono risultate positive. I guariti totali sono 78.536 mentre ritornano sopra quota tremila (3.165) le persone in quarantena.

In aggiornamento Friuli Venezia Giulia In aggiornamento

In aggiornamento Campania In aggiornamento

In aggiornamento Emilia Romagna Sono 372 i casi di positività al coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 23mila tamponi. Si contano ancora tre vittime: si tratta di un uomo di 67 anni e una donna di 91 in provincia di Forlì-Cesena e un uomo di 93 anni nel Piacentino. I casi attivi rimangono attorno a quota 7.500, mentre prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensiva che sono meno di trenta: 28, tre in meno di ieri. Aumentano leggermente (+16 rispetto a ieri) i pazienti negli altri reparti Covid che sono 307. Fra i nuovi positivi, l'età media è di 39,4 anni e gli asintomatici sono 119, individuati soprattutto grazie all'attività di contact tracing. In termini assoluti la provincia di Bologna con 92 casi (dei quali 22 nel circondario imolese) è quella più colpita, seguita da Modena (48) e Ravenna (46).

In aggiornamento Marche Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 118 nuovi casi di covid-19', il 4,6% rispetto ai 2.574 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 6,9%, con 128 casi su 1.850 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è a 47,42, come ieri. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 116.232. Sono 72 i pazienti covid-19 assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 3 piu' di ieri, e 5 (+3) nei Pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 18 pazienti (-1), mentre nei reparti non intensivi sono in 35 (+3). Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime correlate al covid-19' il bilancio dall'inizio della crisi pandemica resta di 3.107 morti, 1.739 uomini e 1.368 donne.

In aggiornamento Puglia Oggi in Puglia si registrano 184 nuovi casi di coronavirus (0,97% dei 19.019 test eseguiti) e 1 decesso. I nuovi casi sono stati individuati 45 in provincia di Bari, 34 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 30 in quella di Brindisi, 31 nel Foggiano, 34 in provincia di Lecce, 8 nel Tarantino. Tre casi riguardano residenti fuori regione. Attualmente ci sono 3.075 persone positive in Puglia, di cui 130 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

In aggiornamento Sardegna In Sardegna si registrano oggi 23 ulteriori casi confermati di positività al Sars-cov2, sulla base di 893 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4238 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 42 ( 3 in più di ieri). 1289 sono i casi di isolamento domiciliare (12 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

In aggiornamento Veneto Sono 388 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 480.460. Vi sono anche due decessi, che aggiornano a 11.829 il numero delle vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Quanto al dato dei ricoveri ospedalieri, sono 166 i posti occupati nelle aree non critiche, e 31 nelle terapie intensive.