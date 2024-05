Entra nella casa della vicina aggredisce e accoltella senza motivo madre e figlia

Bereguardo, 23 maggio 2024 – Duplice tentato omicidio: con questa accusa i carabinieri di Bereguardo hanno arrestato una donna albanese di 42 anni, che da poco vive in Italia. Secondo una prima ricostruzione la 42enne ieri sera attorno alle 18,30 senza un preciso motivo, si sarebbe introdotta nell’abitazione della dirimpettaia di 90 anni dove, casualmente si trovava anche la figlia di 62 anni, che era andata a trovare l’anziana madre. Poco dopo la donna avrebbe estratto un grosso coltello da cucina, colpendo ripetutamente madre e figlia alla parte alta del corpo, rifugiandosi poi in un cortile interno dell’abitazione ancora in possesso del coltello. I carabinieri di Bereguardo che sono immediatamente intervenuti, l’hanno bloccata e hanno recuperato l’arma mentre il personale del 118 ha soccorso e trasportato in codice rosso le due malcapitate al pronto soccorso del San Matteo di Pavia dove sono state ricoverate per le ferite riportate non in pericolo di vita. Fortunatamente, infatti, le coltellate non hanno raggiunto organi vitali. Anche l’arrestata è stata ricoverata in policlinico, dove si trova piantonata nel reparto di psichiatria per gli accertamenti del caso.