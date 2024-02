Autovelox in Lombardia. Ecco quando e dove saranno i controlli da lunedì 5 a domenica 11 febbraio

Milano, 5 febbraio 2024 – Come ogni lunedì la Polizia Stradale comunica dove verranno fatti i controlli sul rispetto dei limiti di velocità in Lombardia da lunedì 5 febbraio a domenica 11 febbraio.

L’invito è a rispettare i limiti di velocità sempre e comunque, indipendentemente dalla presenza di rilevatori fissi o dei controlli da parte delle pattuglie.

In condizioni meteo particolari come la nebbia poi è necessario rispettare strettamente i limiti, che in autostrada e su molte statali si abbassano, seguendo i consigli della Polizia stradale. Ecco nel dettaglio dove saranno i controlli in Lombardia da lunedì 5 a domenica 11

Lunedì 5 febbraio 2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Comunale a /Meda, via Vignazzola (Monza e Brianza)

Martedì 6 febbraio 2024

Autostrada A 04 Torino-Trieste (Milano)

Autostrada 639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Lecco)

Mercoledì’ 7 febbraio 2024

Strada Provinciale 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio (Bergamo)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Comunale a Meda, via Vignazzola (Monza e Brianza)

Giovedì 8 febbraio 2024

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Venerdì 9 febbraio 2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Sabato 10 febbraio 2024

Autostrada A 07 Milano-Genova (Pavia)

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Domenica 11 febbraio 2024