Autovelox e telelaser in Lombardia dal 19 al 25 febbraio: ecco dove e quando

Milano, 19 febbraio 2024 – La Polizia di stato ha reso noto i controlli con telelaser e autovelox in Lombardia da lunedì 19 a domenica 25 febbraio 2024. Ovviamente rimangano attivi i controlli e le postazioni fisse gestite, ad esempio dalla polizia locale dei Comuni.

Come sempre il consiglio è di rispettare i limiti di velocità indipendentemente dalla paura di incappare in un controllo: è questione primaria di sicurezza per voi e soprattutto per glia altri. Ecco nel dettaglio dove saranno le postazioni in Lombardia

Lunedì 19 febbraio 2024

Autostrada A9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Provinciale 671 della Valle Serina (Bergamo)

Strada Comunale Meda - Via Vignaiola (Monza e Brianza)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Autostrada A4 Torino-Trieste (Milano)

Autostrada A7 Milano-Genova (Pavia)

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spurga (Lecco)

Strada Statale 671 della Valle Serina (Bergamo)

Strada Statale 9 Dir Tano. Est Lodi (Lodi)

Giovedì 22 febbraio 2024

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Venerdì 23 febbraio 2024

Strada Statale 9 Dir Tano. Est Lodi (Lodi)

Strada Provinciale 525 del Brembo (Bergamo)

Sabato 24 febbraio 2024

Autostrada A07 Milano-Genova (Pavia)

Strada Statale 336 dell'Aeroporto della Mal pensa (Varese)

Strada Statale 9 Dir Tano. Est Lodi (Lodi)

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio (Bergamo)

Domenica 25 febbraio 2024