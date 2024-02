Olgiate Olona, spunta l’anti Fleximan: in via Pascoli c’è l’autovelox umano

Olgiate Olona, 18 febbraio 2024 – Nel Varesotto spunta l’anti-fleximan. A Olgiate Olona, paesone dell’omonima valle, nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa un dissuasore di velocità dalle sembianze umane. Il corpo a forma di parallelepipedo, il tradizionale colore arancione, braccia e gambe che facevano capolino dal torso, si è posizionato in via Pascoli dal primo pomeriggio, salutando gli automobilisti e facendo ampi gesti con le mani, come a invitare alla prudenza.

Due immagini dell'autovelox umano (da ilbustese.it)

Si tratta, quasi certamente, di un buontempone all’opera con un travestimento di Carnevale. L’autore dello scherzo, però, ha preso spunto da un fatto di cronaca avvenuto recentemente nella cittadina della Valle Olona. Domenica scorsa, infatti, una vettura, ha abbattuto un dissuasore di velocità attivo in via Morelli. È stato un incidente, ma per qualche ora, prima che la versione definitiva dell’accaduto si diffondesse, qualcuno aveva pensato a un’impresa di Fleximan, il nom de plume collettivo dietro il quale si nasconde un gruppo di “contestatori” impegnati a vandalizzare le colonne anti-velocità su e giù per l’Italia.

In linea con lo spirito carnevalesco il commento del comandante della polizia locale olgiatese Alfonso Castellone che al sito ilbustese.it ha commentato così l’arrivo del volo-box umano. “Per contrastare l’azione di ‘Fleximan’ il Comando della PL di Olgiate Olona ha deciso di dotare i propri velo-box di due arti autonomi di movimento, rendendoli mobili per sfuggire ai suoi agguati... Inoltre l'Intelligenza Artificiale alla quale è stata delegata la gestione dell'intera truppa delle guardie cittadine (comandante compreso), ha programmato il contenitore di un empatico ‘salve, vai piano, pensa a noi’. L’algoritmo, infine, invierà la foto per eccesso di velocità agli antipatici e ai maleducati che non ricambieranno la gentilezza del velo-box”. Vero è, infine, che l’autore della burla non ha scelto a caso la strade del suo “show”. Via Pascoli, infatti, è una delle zone più sensibili dal punto di vista della sicurezza stradale a Olgiate Olona. È in pieno centro e ospita una scuola.