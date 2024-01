Fleximan in azione a Guidizzolo: autovelox abbattuto e gettato nel canale

Guidizzolo (Mantova), 29 gennaio 2024 – ‘Fleximan’ in azione anche nel Mantovano? Sembra proprio di sì, almeno stando alla fotografia pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Guidizzolo se...", dove si vede un autovelox segato dal suo sostegno e buttato nel canale pieno d'acqua a bordo strada. Il vandalo ha agito in via Nazario Sauro.

Stando alla stampa locale, chi indaga propende per un emulatore. “Il danno è limitato ma il significato del gesto è grave perché l’autovelox era posizionato in un punto teatro in passato di incidenti, dove le auto spesso corrono veloci, e subito dopo c’è l’incrocio con una strettoia. Dunque l’autovelox è un deterrente proprio per evitare incidenti in un punto particolarmente a rischio”, ha commentato il sindaco Stefano Meneghelli. Il primo cittadino ha già sporto denuncia alla Polizia Locale che ora si è già messa al lavoro per individuare il ‘Fleximan’ di Guidizzolo. Su questo fronte potranno essere particolarmente importanti le immagini delle telecamere di videoseorveglianza che nel territorio di Guidizzolo sono ben 120.

Il primo episodio in Lombardia risale a una quindicina di giorni fa, in provincia di Cremona. Poi, è stata colpita la Bergamasca – prima Albano Sant’Alessandro e poi Mapello – e il Comasco.