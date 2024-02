Abbattuto autovelox a Olgiate Olona: l’ipotesi di un Fleximan locale

Olgiate Olona (Varese) – Abbattuto nella notte di sabato l’autovelox di via Morelli a Olgiate Olona. Nessuna rivendicazione al momento ma viene subito da ipotizzare il gesto di un Fleximan locale. Oppure la colonnina potrebbe essere caduta per l’urto di un’auto il cui conducente, dopo l’impatto, si è dileguato.

La vicenda è insomma da chiarire e non si esclude l’arrivo di un messaggio. Infatti alcune settimane fa era comparsa sempre di notte, su uno striscione lungo la Sp 1 sotto l’autovelox di Buguggiate, la scritta ‘Fleximan sta arrivando! Varesotti su la testa’. L’impianto di Buguggiate era stato più volte al centro delle polemiche per il gran numero di multe emesse dopo che nel 2022 il limite di velocità era stato abbassato da 90 a 70 chilometri all’ora.

L’altra notte Fleximan, come si firmano gli autori dei blitz contro gli autovelox in tutta Italia, potrebbe essere entrato in azione anche nel Varesotto.