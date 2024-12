Arpa, in Lombardia nel 2024 smog nel limite medio annuale. Ecco dove l’aria è più cattiva

Milano, 17 dicembre 2024 – Nel 2024, più esattamente fino al 15 dicembre 2024, a due settimane dalla fine dell'anno, in Lombardia la qualità dell'aria ha mostrato il consolidamento di un "trend di miglioramento", secondo i dati di Arpa Lombardia. Per quanto riguarda le polveri sottili, come già negli ultimi anni, sarà rispettato ovunque il limite annuale per il Pm10, ossia una media di 40 microgrammi per metrocubo, così come, se la tendenza dei dati registrati fino al 15 dicembre 2024 si confermerà a fine anno, quello per il Pm2.5, particolato più sottile e pericoloso, per il secondo anno consecutivo in tutte le stazioni lombarde.

Più sforamenti a Milano, Brescia, Cremona

Se invece si analizzano i superamenti giornalieri del limite dei 50 microgrammi di Pm10, in testa alla classifica è Milano con 57 giorni seguita da Brescia con 52, Cremona con 50. E poi Monza con 47, Mantova con 45, Lodi con 42, Bergamo e Pavia con 40, e, più virtuose, Como con 20, Lecco con 9, Sondrio con 7 e Varese con 5.

Pm 2.5: top negativo per Monza, Cremona e 3 pari merito

Le medie di Pm2.5 nella stazione peggiore di ciascun capoluogo del periodo 1° gennaio - 15 dicembre 2024 sono state: Monza 24 µg/mü, Cremona 22 µg/mü, Brescia, Lodi e Milano 21 µg/mü, Pavia 19 µg/mü, Bergamo 17 µg/mü, Mantova 16 µg/mü, Como e Sondrio 15 µg/mü, Varese 13 µg/mü, e Lecco 11 µg/mü. E per il biossido di azoto la media nelle stazioni peggiori di ogni città capoluogo sono state Brescia e Milano 38 µg/mü, Varese 34 µg/mü, Bergamo e Como 32 µg/mü, Lecco 28 µg/mü, Monza 27 µg/mü, Pavia 26 µg/mü, Cremona e Mantova 23 µg/mü, Lodi 22 µg/müe Sondrio 20 µg/mü.

Biossido di Azoto: sfora solo Cinisello Balsamo

In nessuna delle 12 città capoluogo è stato superata la media annuale di 40 microgrammi per metro cubo di biossido di azoto (NO2), nemmeno nelle stazioni poste nelle zone più trafficate, come a Milano in Viale Marche e a Brescia in Via Turati, dove nel 2023 erano lo scorso anno era stato registrato un superamento dei limiti. E quindi, spiegano dall'Arpa, "a meno che questi ultimi giorni dell'anno non siano particolarmente sfavorevoli, sarà la prima volta senza superamenti nelle città principali, sebbene permanga lo sforamento in una stazione dell'agglomerato milanese (a Cinisello Balsamo la media del periodo 1° gennaio - 15 dicembre è ferma a 41 µg/mü)".