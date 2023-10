Arcore, lite violenta in via Casati: madre e figlia aggredite. Una è grave in ospedale

Arcore (Monza Brianza), 8 Ottobre 2023 - Una donna e sua figlia sono rimaste ferite, una delle due è in gravi condizioni, durante un’aggressione domestica che si è consumata la scorsa notte in via Casati ad Arcore.

Era da poco trascorsa la una quando è partito l'allarme, che ha fatto accorrere 6 gazzelle dei Carabinieri, i Vigili del fuoco, 2 ambulanze, 2 auto mediche e persino l'elisoccorso. La presenza dell’elicottero ha attirato l'attenzione di diversi cittadini, mentre alcuni vicini che abitano accanto alla casa, situata a pochi passi dal cimitero, dove si è scatenato l'inferno, hanno sostenuto che non è la prima volta che accadono litigi anche violenti nella famiglia di albanesi che ci vive e che è composta da un uomo, la compagna e la figlia di lei.

Una delle due donne versa in gravi condizioni in ospedale

Mentre l'elicottero atterrava in un'area tra il camposanto e il cavalcavia, i Carabinieri della Compagnia di Monza hanno transennato la zona e sono riusciti a prendere il controllo della situazione.

Le due donne sono state ricoverate in ospedale e uno di loro versa in gravi condizioni, mentre l'uomo è stato portato via dai militari, che stanno procedendo ad interrogatori ed eseguendo accertamenti all'interno dell'abitazione per ricostruire con esattezza la vicenda.