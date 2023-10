Antonio De Martino, sciatore di Robecco scomparso allo Stelvio. Il fratello: continuiamo a sperare

Robecci Sul Naviglio (Milano)) - Sono state sospese le ricerche per ritrovare Antonio De Martino, il 58enne di Robecco sul Naviglio disperso da giovedì allo Stelvio. Venerdì sono intervenuti undici tecnici della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, insieme con quattordici tecnici dell'Alto Adige, i militari del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza delle Stazioni di Bormio e di Silandro, i Vigili del fuoco, gli elicotteri di Aiut Alpin e Sagf ma senza risultato. Sabato sono riprese le ricerche, ma in conseguenza delle nevicate dei giorni precedenti e del forte vento che ha alterato le tracce e semicoperto i crepacci, le ricerche sono state sospese. Nei giorni scorsi a dare l'allarme era stato l'albergatore dove soggiornava l'uomo, che non era rientrato.

Oggi la sua auto rimane parcheggiata davanti all'hotel. Originario di Marcallo con Casone, da anni l'uomo si era trasferito a Robecco dove abita anche il fratello Giovanni che spiega: "Era da anni che aspettava di tornare a sciare. E' un appassionato sciatore. Prima che partisse mi sono molto raccomandato, di sciare sempre in gruppo. Mio fratello è buono e disponibile, sempre sorridente". Sullo Stelvio sono arrivati la sorella ed il cognato. "Continuiamo a sperare, non possiamo fare altro. Anche se sono passate già molte ore". Sono complicate le ricerche anche perché nella notte in quota ha nevicato e quindi anche cercare o seguire eventuali tracce può diventare davvero difficile.