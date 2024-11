In bicicletta derubano una farmacia, poi abbandonano la refurtiva e fuggono

Bastida Pancarana (Pavia), 15 novembre 2024 – In due sono arrivati davanti alla farmacia di via Lungargine in bicicletta e incappucciati. Hanno forzato la porta dell’esercizio e sono entrati per rubare i soldi lasciati come fondo cassa.

Mezz’ora dopo hanno raggiunto Castelletto e forse avevano in mente di replicare il colpo ai danni dell’altra farmacia, ma è arrivata un’autoradio dei carabinieri e i due malviventi hanno buttato per terra lo zainetto con la refurtiva prima di darsi alla fuga.

Nel frattempo è stato arrestato dai militari il rapinatore della farmacia Vigo di Casteggio, in piazza Cavour. E’ un ragazzo di 19 anni accusato anche del furto messo segno poco prima alla farmacia Somenzini della stessa piazza della città. Il giovane nella notte tra lunedì e martedì aveva raggiunto in bicicletta insieme a due complici la farmacia e, dopo aver spaccato la vetrina con un tombino, erano entrati e aveva prelevato il denaro che si trovava in cassa. Dopo poco la banda aveva puntato la farmacia Vigo che era di turno e ha forzato il registratore di cassa per portar via 1000 euro. Il farmacista ha tentato di bloccarli, ma i malviventi che avevano i cappucci delle felpe calati sulle teste, lo hanno spintonato e sono scappati. Ci hanno pensato i carabinieri di Voghera a bloccare uno dei tre, mentre i due complice se la sono data a gambe. Il 19enne è ora accusato di furto e rapina.