Anastasia Ronchi, 16 anni, scomparsa da ieri. La sorella Micol: non siamo arrabbiati. Torna ti prego

Pavia, 15 dicembre 2023 – Sono ore di preoccupazione per Anastasia Ronchi, 16 anni, studentessa del liceo artistico Volta. La ragazza mercoledì si è allontanata dalla sua casa di Pavia in cui viveva da qualche tempo attorno alle 7 e non vi ha fatto più ritorno.

La sorella maggiore, Micol che è una showgirl e speaker radiofonica, attraverso i suoi canali social con 66mila follower ha lanciato un appello per ritrovare Anastasia.

“Chiunque avesse sue notizie o dovesse riconoscerla da qualche parte contatti direttamente me o i carabinieri del comando provinciale di Pavia”.

Capelli corti biondi, zaino e giubbotto nero, la ragazzina sarebbe stata vista ieri sera in stazione a Pavia. Ma sono arrivate anche altre segnalazioni di persone che sostengono si sia allontanata dalla provincia per raggiungere la Liguria. Il capotreno, infatti, sostiene d’averla vista ieri sul treno 2071 che da Voghera raggiunge Genova con indosso una tuta e un cappello nero e pare sia scesa a Brignole attorno alle 10.30. Altri, invece, sostengono d’aver visto Anastasia a Binasco a 20 chilometri da Pavia, che la 16enne abile camminatrice, potrebbe aver raggiunto a piedi per arrivare fino a Milano.

“Non siamo arrabbiati, torna ti prego. Possiamo parlare di tutto, basta che torni” ha scritto sui social la sorella Micol che ha pure ammesso che si sarebbe risparmiata "di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola ‘preoccupazione'".