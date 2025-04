Vedono i carabinieri e cercano di dileguarsi. Arrestati per droga

In attesa alla fermata del bus, hanno visto l’auto dei carabinieri e, invece di restare tranquillamente sul posto, hanno cercato di eclissarsi, con il risultato che in breve i due ragazzi di 26 e 27 anni, senza fissa dimora, sono stati raggiunti e fermati. E quando sono stati perquisiti, addosso i militari hanno trovato dello stupefacente.

I due stranieri sono stati intercettati nel pomeriggio di venerdì. Alla vista della “gazzella“, i due si sono frettolosamente allontanati, separandosi, ma i militari li hanno raggiunti e fermati. Perquisiti, uno aveva 17 dosi di hashish e l’altro sette. I due sono stati portati in caserma a Crema e una pattuglia di militari è andata a effettuare una perquisizione nel loro domicilio e lì hanno trovato un bilancino di precisione e del denaro. Così è scattato l’arresto per entrambi.

Ma non era finita lì, perché controllando le loro identità è risultato che i due erano già pregiudicati e in più il ventiseienne era ricercato perché sul suo capo pendeva un ordine di arresto per due condanne per spaccio di droga, reato per il quale era stato arrestato e incarcerato. L’uomo era destinatario di un mandato di cattura perché deve scontare il resto della pena, cioè dieci mesi e 19 giorni.

Ieri mattina i due sono stati portati davanti al giudice del tribunale di Cremona, che ha convalidato l’arresto e rinviata l’udienza al prossimo 21 maggio. E nell’attesa i due resteranno in carcere.