Cremona: assalto al comitato elettorale del candidato sindaco Alessandro Portesani

Cremona, 18 maggio 2024 – Veleno sulla campagna elettorale per le elezioni comunali a Cremona. Venerdì notte è stato preso di mira il locale che ospita la sede del comitato elettorale del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Alessandro Portesani. Le vetrine sono state presumibilmente prese a sassate, a sprangate o colpite con un altro corpo contundente. Rilevanti i danni accertati.

Sull’incursione indaga la Digos: sono già stati acquisiti i filmati registrati dalle telecamere della zona e potrebbero risultare decisivi per dare nome e volto all'autore (o agli autori) del blitz e per chiarirne la matrice. La sede del comitato elettorale si trova nel centro della città, in piazza Roma, nella galleria davanti ai giardini pubblici.

Intanto, la solidarietà a Portesani è vasta e trasversale, con tutte le forze politiche concordi nella condanna: "Un atto antidemocratico e violento inaccettabile". Alessandro Portesani è stato scelto all’inizio di febbraio come candidato di un ampio fronte di centrodestra che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e la sua civica Novità a Cremona.