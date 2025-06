Rissa in strada, tre denunciati. Zuffa a colpi di bottiglia: i coinvolti hanno precedenti

Sono giovani e con precedenti. I tre protagonisti della violentissima rissa, che venerdì poco dopo mezzogiorno ha fatto scattare l’allarme in via Della Libertà a Piadena, hanno un’età compresa tra i 23 e i 28 anni. I tre stranieri sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Piadena Drizzona, intervenuti coi colleghi di Torre de’ Picenardi e della radiomobile di Casalmaggiore, dopo che erano partite diverse segnalazioni relative al violento scontro in corso tra i tre uomini, con tanto di colpi con il collo di una bottiglia rotta. Per tutti e tre è partita la denuncia per rissa aggravata, mentre da quanto fino a qui accertato dai carabinieri, solo per uno sarebbe scattata anche la denuncia per lesioni aggravate.

Era da poco passato mezzogiorno di venerdì, quando il 28enne, poi rimasto ferito, è entrato nel bar Fragole e Stelle, pare ascoltando musica ad alto volume con una cassa. Ne sarebbe seguito un diverbio con gli altri due stranieri e da qui si è poi arrivati alle mani. I tre si sono spostati sul marciapiede di fronte al locale, e a quel punto uno dei due che erano assieme nel bar ha spaccato una bottiglia e ferito con il collo il 28enne più volte all’addome. Solo l’arrivo dei carabinieri forse ha impedito che gli esiti potessero essere più gravi. Il 28enne è stato soccorso dall’eliambulanza arrivata da Brescia e trasportato all’ospedale di Cremona, non in pericolo di vita ma con diverse ferite. Gli altri due sono stati invece fermati dai carabinieri e accompagnati in caserma a Piadena, per essere identificati e per capire esattamente cosa fosse accaduto. Alla fine per tutti e tre è partita la denuncia per rissa, mentre per chi ha colpito con il coccio di bottiglia la denuncia per lesioni aggravate. A quanto sembra i tre non avevano altri legami o rapporti, ma anche su questo rimangono alcuni elementi da chiarire.