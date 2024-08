Uno scooterista a terra ferito. Caccia al pirata

GRUMELLO (Cremona)

Un cinquantenne è stato trovato sanguinante a terra accanto al proprio motorino, l’altro pomeriggio vicino al cimitero di Grumello. Nessun testimone, lo scooter sembrava reduce da un incidente e il ferito, al momento del ritrovamento, non è stato in grado di dire cosa fosse accaduto, viste le condizioni tutt’altro che buone. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno avvisato il 112. Sono arrivate automedica e ambulanza, e il medico che ha valutato le condizioni del ferito ha chiamato un’eliambulanza decollata da Brescia per trasportarlo agli Spedali civili di Brescia.

Le sue condizioni sono considerate serie ma non è stato giudicato in pericolo di vita. Al cimitero sono arrivati anche i carabinieri della caserma di Castelverde, che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Nell’immediato non sono stati trovati testimoni e dai primi accertamenti sembra prendere forma l’ipotesi che il cinquantenne sia finito contro un’auto che poi non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Poco credito invece trova l’ipotesi di uno scontro autonomo con un palo, in quanto su quest’ultimo non vi sono segni di collisione.

I carabinieri seguono la pista del pirata in attesa di poter parlare con il ferito, come potrebbe avvenire nelle prossime ore se il si rimetterà e riceverà il beneplacito dei medici per raccontare ai militari quel che gli è successo. Inoltre i militari stanno controllando se nella zona ci sono telecamere di sorveglianza da consultare per verificare eventuali immagini utili alle indagini.

P.G.R.