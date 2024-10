Omicidio a Cremona, Paolo Gamba ucciso in casa a coltellate dal coinquilino

Cremona, 28 ottobre 2024 – Ancora coltelli, ancora morte in Lombardia. Un uomo di 44 anni, Paolo Gamba è stato ucciso a coltellate, al culmine di una lite, nell'abitazione che condivideva pare da pochi giorni con il suo presunto assassino. E sarebbe stato proprio l’omicida a chiamare i soccorsi sanitari che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 44 anni

È successo nel primo pomeriggio di oggi in un palazzo popolare di via Patrioti 8 a Borgo Loreto a Cremona e il movente potrebbe essere legato alla droga. Sul posto la polizia. Il coinquilino è già stato fermato ed è sottoposto ad interrogatorio. Si tratta Marco Viti, 48 anni. L'omicida, dalle prime informazioni, era uscito dal carcere circa una decina di giorni fa.

Coltellate e morte

Si tratta dell’ennesimo gravissimo episodio di violenza avvenuto nelle ultime ore.

In centro a Saronno, in provincia di Varese un cittadino ucraino di 46 anni, è stato ammazzato con due colpi di pistola al torace dopo un lite con un altro straniero che è scoppiata, spiegano gli inquirenti, per futili motivi.

A Mendrisio, in Svizzera ma non distante dal confine italiano, un cittadino italiano di 25 è accoltellato in Svizzera in un tentativo di rapina da un 21enne elvetico in via Gismonda. Il giovane svizzero ha cercato di rapinare il 25enne che ha reagito e ne è nata una colluttazione. E’ saltato fuori anche un coltello, con cui l’aggressore ha colpito al fianco la vittima, procurandogli una grave ferita. Il ragazzo è stato quindi portato in ospedale.

Il tutto a pochi giorni dall’atroce omicidio di Sara Centelleghe, la diciottenne ammazzata a colpi di forbice dal vicino di casa a Costa Volpino Jashandeep Badhan, indiano di 19 anni,