Cittadino italiano accoltellato in Svizzera in un tentativo di rapina: è grave

Cittadino italiano accoltellato in Svizzera in un tentativo di rapina. E’ accaduto la notte scorsa a Mendrisio, quando poco dopo la una un 25enne di nazionalità italiana domiciliato in Canton Ticino, è stato aggredito da un 21enne elvetico in via Gismonda.

Il giovane svizzero ha cercato di rapinare il 25enne che ha reagito e ne è nata una colluttazione. E’ saltato fuori anche un coltello, con cui l’aggressore ha colpito al fianco la vittima, procurandogli una grave ferita. Il ragazzo è stato quindi portato in ospedale.

Successivamente, come spiegato dalla Polizia cantonale ticinese, gli accertamenti e le testimonianze raccolte hanno portato al fermo del 21enne presso il suo domicilio e al contestuale rinvenimento del coltello.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio intenzionale, di lesioni gravi subordinatamente semplici, di rapina nonché di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacent