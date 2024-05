Tumore al pancreas, neoplasia in crescita e tra le più letali: sintomi nascosti e screening impossibile. Il punto sulle cure

Cremona, 28 maggio 2024 - Casi in aumento e tra le neoplasie è tra le più letali. E' il tumore al pancreas che negli ultimi 10 anni ha visto un incremento del 21 per cento a fronte di cure difficili anche se oggi è possibile una chirurgia mininvasiva che offre più vantaggi ai pazienti. E di denocarcinoma duttale del pancreas è morto nel 2023 Gianluca Vialli, indimenticabile fuoriclasse del calcio originario di Cremona.

Ricerca nel nome di Gianluca

E proprio RicerChiAmo Onlus il 30 maggio a Cremona organizza "The Gianluca Vialli Legacy"', un evento con ingresso a offerta libera per raccogliere fondi per la ricerca contro questa patologia, finora sottofinanziata.

Casi in crescita e mortalità alta

In 10 anni, in Italia, i casi di tumori del pancreas sono aumentati del 21 per cento, da 12.200 nel 2013 a 14.800 nel 2023. A differenza di quanto riscontrato in altre neoplasie, anche la mortalità non arresta la sua crescita. In 13 anni (2007-2019), rispetto ai numeri attesi, ci sono state 1.344 morti in più (+1,9%) negli uomini e 4.816 (+6,9%) nelle donne.

Cure difficili

Il cancro del pancreas resta uno dei tumori più difficili da trattare, perché colpisce un organo profondo, poco esplorabile. Non sono disponibili esami di screening e la malattia si manifesta di solito con sintomi tardivi, quando è già diffusa. Solo il 20% dei casi è scoperto in fase iniziale, quando la chirurgia può ancora portare a guarigione.

Terapie poco sviluppate

Negli ultimi 15 anni, i passi avanti nelle terapie sono stati pochi, anche se oggi in circa un terzo dei casi operabili è possibile ricorrere anche a interventi mininvasivi, con vantaggi in termini di tempi di recupero e qualità di vita.

Diagnosi precoce difficili

"Ad oggi non vi sono metodi per la diagnosi precoce di questa malattia molto aggressiva, in grado di creare metastasi quando è ancora di piccole dimensioni - spiega Gian Luca Baiocchi, responsabile scientifico di RicerChiAmo Onlus, direttore della Chirurgia Generale della Asst di Cremona e Ordinario di Chirurgia all'Università degli Studi di Brescia -. Spesso sintomi come dolore allo stomaco e al dorso, maldigestione e dimagrimento vengono confusi con quelli di altre patologie. Investire nella ricerca è l'unica strada per affrontare un tumore che rappresenta un vero e proprio problema sociale".

The Gianluca Vialli Legacy

I proventi ottenuti dal The Gianluca Vialli Legacy saranno devoluti a RicerChiAmo Onlus per progetti di ricerca sul cancro del pancreas e alla cooperativa sociale Agropolis, fondata anche da Gianluca Vialli, impegnata nell'inserimento di ragazzi disabili nel mondo del lavoro in ambito agricolo.