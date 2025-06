Far West a mezzogiorno. Lite a colpi di bottiglia

PIADENA DRIZZONA (Cremona)Far West in pieno centro a Piadena. Poco dopo mezzogiorno di ieri una violenta lite tra tre stranieri è scoppiata in via Della Libertà. Un ventottenne è stato ferito con il vetro di un collo di bottiglia ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo al Maggiore di Cremona. Il ferito avrebbe litigato con gli altri due all’interno di un bar. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, forse legati alla musica che il ventottenne stava ascoltando ad alto volume da una cassa. I due avrebbero richiamato il giovane, che avrebbe risposto male. La discussione è subito degenerata: i due si sono scagliati contro il rivale spostandosi fuori, sul marciapiede di fronte al bar.

Da pugni e calci si è poi arrivati alla bottiglia, rotta per trasformarla in arma. Il ventottenne è stato colpito più volte, soprattutto all’addome dove ha riportato diversi tagli, perdendo molto sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torre de Picenardi, di Piadena e del Radiomobile di Casalmaggiore. L’arrivo dei militari ha scongiurato il peggio. I due uomini che hanno ingaggiato la lite sono stati portati in caserma per essere identificati, mentre il giovane ricoverato a Cremona non è in pericolo di vita anche se le ferite riportate sono gravi. Sul posto anche il sindaco Federica Ferrari, che ha parlato con i carabinieri e si è sincerata che la situazione fosse tornata alla normalità.

Daniele Rescaglio