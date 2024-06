Cade dalla bici e viene trafitto alla gola dal suo ombrello: è grave

Castelleone (Cremona) – Grave infortunio per un 75enne di Castelleone, finito in ospedale in condizioni preoccupanti a causa di un’incredibile concomitanza. L'uomo è stato trafitto alla gola dal proprio ombrello, mentre stava rientrando alla sua abitazione. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 75enne, questa mattina intorno alle 13,30, stava pedalando con la sua bicicletta verso la frazione Valserisino. Con sé aveva il suo ombrello che lo aveva riparato dalla pioggia caduta nella mattinata, mentre stava raggiungendo l’abitato del borgo. Attento a schivare le buche piene d'acqua a causa di un recente temporale, a un certo punto il 75enne ha perso il controllo della sua bicicletta, forse incappata in una buca ed è caduto pesantemente a terra, senza possibilità di ripararsi. Sfortuna vuole che nella caduta sia finito sulla punta dell'ombrello che gli ha trapassato la gola.

Fortunatamente qualcuno era presente in quel momento su questa strada per nulla trafficata e ha visto la scena avvertendo subito i soccorsi. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Cremona in ambulanza, dove al pronto soccorso è stato ricevuto in codice rosso. I medici, dopo averlo visitato, si sono riservati la prognosi. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale per i rilievi.