Spino d’Adda, intossicati dal monossido. Due soccorsi in extremis e ricoverati

Due giovani egiziani, entrambi di 23 anni, sono ricoverati nell’ospedale di Lodi perché rimasti gravemente intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio fuoriuscite dalla caldaia installata nell’appartamento dove i due vivevano. L’allarme è scattato la scorsa notte poco dopo mezzanotte in via Manzoni, dove i due vivevano. Qualcuno è andato a casa dei due e li ha trovati a terra. Ha dato l’allarme e sul posto sono state inviate auto medica e un’ambulanza da Lodi e una seconda autolettiga della Croce Bianca da Rivolta d’Adda. Inoltre sono stati subito chiamati anche i vigili del fuoco da Crema. Dopo la prima visita in ospedale a lodi il loro grado di intossicazione è risultato molto grave. Nel corso della giornata hanno comunque dato segni di miglioramento. P.G.R.