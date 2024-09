L’istituto Spallanzani è salvo: a Rivolta d’Adda arrivano 250mila euro della Regione

Rivolta d’Adda (Cremona) – Una mano all’istituto di ricerca Spallanzani (punto di riferimento nazionale per la fecondazione artificiale animale, la tracciabilità degli alimenti e le biotecnologie applicate) che aveva lanciato un grido d’allarme nei giorni scorsi per carenza di contributi, situazione che aveva costretto i responsabili a chiedere l’avvio della cassa integrazione per i dipendenti. “La Giunta regionale – spiegano i rappresentanti del Pd rivoltani – ha tagliato i fondi annuali destinati all’Istituto per circa 100mila euro, costringendo la direzione dell’ente ad attivare la cassa integrazione per i dipendenti”, aveva fatto sapere nello specifico il consigliere regionale dem cremasco Matteo Piloni. Ecco però che nelle stesse ore la Regione ha stanziato fondi per 250mila euro, permettendo allo stesso istituto di superare la crisi di liquidità che stava attraversando.

“Grazie a un intervento diretto dell’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi, con la sinergia del vicepresidente e assessore al bilancio Marco Alparone, il contributo è salito a 250mila euro complessivi. Somme che saranno inserite a bilancio grazie a una specifica delibera di giunta regionale programmata”, ha precisato il presidente della commissione attività produttive e consigliere regionale, cremonese di Fratelli d’Italia Marcello Ventura. E la delibera è andata in discussione d è stata approvata proprio ieri (lunedì).

“Questo è un segno tangibile di come regione Lombardia supporti la ricerca in agricoltura, nonostante le mille difficoltà che il comparto sta affrontando, in un clima internazionale e dei mercati molto complesso. L’intervento dell’assessore Beduschi e del vicepresidente Alparone si colloca al fianco delle imprese, delle filiere produttive, della ricerca e innovazione, dei nostri territori e delle loro eccellenza produttive”, ha concluso Ventura.