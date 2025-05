Irruzione notturna. Camposanto “spogliato“ di grondaie e pluviali

PIZZIGHETTONE (Cremona)Colpo dei soliti ignoti nel cimitero di Pizzighettone, dove presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì sono state rubate alcune grondaie in rame. Ieri mattina alcuni visitatori del cimitero si sono accorti che pluviali e grondaie situati nella parte nuova del camposanto erano spariti. I ladri hanno agito indisturbati, entrando in azione con l’oscurità, scavalcando il muro di cinta e depredando l’intero perimetro del nuovo settore del cimitero. In qualche caso per arrivare alle grondaie i malviventi si sono arrampicati sulle tombe, sradicando poi a viva forza i tubi e lasciando danni evidenti del loro passaggio e della loro opera sulle pareti in cemento. Secondo un primo bilancio mancherebbe una ventina di pezzi tra grondaie e tubi, per un valore complessivo ancora da quantificare ma certamente elevato, considerato il costo del rame e al quale va aggiunto il danno, in alcuni casi più rilevante del furto. Non è la prima volta che il cimitero di Pizzighettone finisce nel mirino dei ladri: in passato erano stati rubati numerosi vasi e sottovasi (sempre in oro rosso) dalle tombe e questo tipo di furto accomuna questo cimitero con alcuni camposanti del Cremasco, dove nelle ultime settimane sono sparite dalle tombe numerose statue in bronzo. I ladri hanno preso d’assalto, ultimamente i cimiteri di Spino d’Adda e Palazzo Pignano.

P.G.R.