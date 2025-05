Pizzicato nel locale con 83 grammi di hashish: "Non ci torni per due anni"

Era stato pizzicato al bar con un panetto di 83 grammi di hashish in tasca e adesso il questore gli ha comminato una specie di Daspo che gli impone di non poter frequentare quell’esercizio commerciale per i prossimi due anni. E se sgarra sarà portato in tribunale e rischierà una condanna da uno a tre anni e una multa da 10mila a 24mila euro. È il primo provvedimento di questo tipo preso nella provincia di Cremona e riguarda un 26enne di Vaiano Cremasco. Lo scorso 2 ottobre il giovane, a fronte di un’ispezione effettuata dai carabinieri era stato perquisito mentre si trovava all’interno di questo esercizio in compagnia di un amico sorpreso a fumare hashish e trovato in possesso di un panetto di 83 grammi di questo stupefacente. P.G.R.