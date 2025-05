Spennellare una statua per toglierle la polvere serve a poco, se non si utilizza un aspirapolvere a bassa potenza: le particelle andrebbero a depositarsi altrove. È quanto hanno cominciato a scoprire i ragazzi del Liceo artistico Munari di Crema, coinvolti in un progetto pilota, ideato dal Duomo, “Un primo passo verso il restauro“, declinato nelle forme di alternanza scuola lavoro.