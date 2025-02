Sorpasso nella nebbia, grave ventenne in moto

Grave incidente lunedì intorno alle 19.30 sulla Melotta, nel tratto dopo il rondò di Bottaiano, con un ventenne in gravi condizioni. A quell’ora una Kia Sportage, condotta da una cremasca di 62 anni, stava dirigendosi verso Soncino quando su un rettilineo ha effettuato il sorpasso di un camion senza accorgersi che dalla parte opposta stava arrivando una moto. Sulla zona era presente la nebbia, anche se non era fittissima. Lo scontro è stato violentissimo. Il ragazzo è stato sbalzato sulla strada, mentre la moto si è incastrata sotto l’auto ed è stata trascinata per una cinquantina di metri, fin tanto che l’auto ha terminato la sua corsa in un campo. Immediati i soccorsi con automedica e ambulanza della Croce verde di Orzinuovi e della Croce rossa di Treviglio. Sul posto anche i vigili del fuoco di Crema e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Crema. Strada interrotta per permettere i soccorsi. Le condizioni del ragazzo si sono dimostrate subito gravi. Il medico ha riscontrato diverse fratture alle gambe e al bacino e il giovane è stato portato in ambulanza nell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato accolto in codice rosso.

Pier Giorgio Ruggeri